DEAŞ fırınını yıkınca Türkiye'de yeni yaşam kurdu

Türkiye'ye gelirken böyle bir şey düşündüğünü ama nasıl bir ortamla karşılaşacağını bilemediği için şüpheleri bulunduğunu dile getiren Ali, "Buraya geldim, güzel bir ortam vardı. Herkes sıcakkanlı, bize çok destek oldular. Hepsine teşekkür ediyorum. Devlet ve vatandaşlar bize sahip çıkıyor, yardımcı oluyor. Bizi misafir ettikleri için teşekkür ederim." dedi.

Ali, açtığı iş yeri ile hem 4 vatandaşına daha çalışma imkanı sağlıyor hem de Amasyalılara Irak lavaşını tatma imkanı sunuyor.

Kendileri için yaşamın Türkiye'de yeniden başladığını anlatan Ali, "Çok şükür, işlerim güzel. Türk kardeşlerimiz de ilgi gösteriyor, lavaşlarımızı alıyor. Irak lavaşını Amasyalılara sevdirdim. Kendi geçimimi sağlıyorum. Diğer arkadaşlara da burası ekmek kapısı oldu. Bize bu imkanı veren Türk devletine ve vatandaşlarına minnettarız. Allah onlardan razı olsun." ifadelerini kullandı.

Ali'nin müşterilerinden Mehmet Yıldırım ise fırından sürekli alışveriş yaptıklarını anlatarak, "Irak lavaşı ilk başta damak tadımıza uyar mı diye düşündük ama alıp deneyince çok beğendik. Arkadaşlar savaştan kaçıp ülkemize sığınmış. Biz de onlara kendi çapımızda destek oluyoruz." diye konuştu.

