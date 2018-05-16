DEAŞ için roket başlığı hazırlayan şüpheli Adana'da yakalandı

Suriye'nin El-Bab kentinde terör örgütü DEAŞ için roket başlığı hazırladığı iddia edilen zanlı, yasa dışı yollarla geldiği Adana'da yakalanıp tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'de terör örgütü DEAŞ için roket başlığı hazırladığı ileri sürülen şüpheli Muhammet E.M.A'nın kaçak yollarla kente geldiğini belirledi.
Ekip, yaptığı çalışmayla, şüphelinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde atık kağıt topladığını tespit etti.
Bölgede araştırma yapan ekipler, şüpheliyi atık kağıt toplarken yakaladı.
Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı Muhammet E.M.A'nın ifadesinde, terör örgütünün yaşadıkları kentte işlerine yarayacak meslek sahiplerini silah zoruyla çalıştırdığını, kendisinin de torna ustası olduğunun öğrenilmesi üzerine başına silah dayanıp öldürülmekle tehdit edilerek roket başlığı yapmaya zorladığını iddia ettiği öğrenildi.
Bir buçuk yılda yaklaşık 60 kadar roket başlığı hazırladığını ve terör örgütünün bunları Suriye ve Irak'ta kullandığını söylediği ileri sürülen zanlının, namaz kılmadığının öğrenilmesi üzerine örgüt tarafından öldürülmek istendiğini, Fırat Kalkanı Harekatı'yla panik yaşayan örgütün elinden kaçıp yasa dışı yollarla önce Kilis'e oradan da Adana'ya geçtiğini aktardığı bildirildi.
Şüpheli Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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