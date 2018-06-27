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DEAŞ'ın Türkiye sorumlusu Ebu Hanzala hakkında karar verildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 21:04 | Son Güncelleme

DEAŞ'ın Türkiye sorumlusu olduğu ileri sürülen 'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk hakkında yürütülen dava sonuçlandı.

DEAŞ'ın Türkiye sorumlusu Ebu Hanzala hakkında karar verildi!

DEAŞ'ın Türkiye sorumlusu olduğu ileri sürülen 'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk hakkında açılan dava karara bağlandı. Gerçekleşen davada mahkeme heyeti, 1 sene 20 gündür tutuklu bulunan Bayancuk’a ‘silahlı terör örgütü kurma ve yönetme’ suçundan 12 yıl 6 ay ile ‘terör örgütü propagandası’ suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Türkiye sorumlusu Ebu Hanzala halis bayancuk

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