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DEAŞ, Irak'ta elektrik santraline saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 17:05 | Son Güncelleme

Terör örgütü DEAŞ'ın, Kerkük'ün güneyinde yer alan yüksek gerilim hattı ve elektrik santraline sabotaj düzenlemesi sonucu birçok bölgede elektrik kesintisi yaşandı

KERKÜK (AA) - Terör örgütü DEAŞ'ın, Irak'ın Kerkük vilayetinin güneyindeki yüksek gerilim hattı ve elektrik santraline sabotaj düzenlemesi sonucu 2 ilçe ile ona bağlı kasaba ve köylerde elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın Kerkük'ün güneyindeki yüksek gerilim hattı ile bir elektrik santraline sabotaj düzenlediğini ifade etti.

Sabotajın uzaktan kumandalı düzenekle gerçekleştirildiğini dile getiren Kamil, bu durum sebebiyle Havice ilçesi, Zap, Abbasi kasabalarıyla onlarca köyün elektriksiz kaldığını söyledi.

Kamil, elektrik kesintisinin sadece Kerkük'te değil Salahaddin vilayetinin Dor ilçesinde de gerçekleştiğini aktardı.

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