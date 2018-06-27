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DEAŞ, Irak'ta kaçırdığı 8 güvenlik gücü mensubunu infaz etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 21:52 | Son Güncelleme

DEAŞ, Irak'ta kaçırdığı 8 güvenlik gücü mensubunu infaz etti

BAĞDAT (AA) - Terör örgütü DEAŞ, Irak'ta kaçırdığı 8 güvenlik gücü mensubunu infaz etti.

Irak Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, örgütün kaçırdığı 8 güvenlik gücü mensubunun ülkenin kuzeyindeki Salahaddin vilayeti yakınlarında infaz edildiği belirtildi.

Öte yandan örgütün yayımladığı görüntülerde, kaçırılan söz konusu kişilerin yoğun işkenceye maruz kaldıktan sonra infaz edildiği görüldü.

DEAŞ, 17 Haziran'da Kerkük-Bağdat kara yolunda kaçırdığı kişilerin görüntülerini yayınlamış ve serbest bırakılmaları için cezaevlerindeki kadın militanlarının serbest bırakılmasını isteyerek bu konuda hükümete süre tanıdığını belirtmişti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ise dün düzenlediği basın toplantısında, terör örgütü DEAŞ'ın son günlerde artan saldırı ve kaçırma eylemlerine ilişkin "DEAŞ'ı her yerde kovalamaya çalışıyoruz. Onların gücünü kırdık, artık dağılmış gruplar halindeler. Özellikle halkın yaşamadığı dağlık bölgelerde bulunuyorlar ve güvenlik güçlerinin oralara girmesi ise kolay değil." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ güvenlik gücü mensubu ırak infaz

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