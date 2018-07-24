HABER

DEAŞ karşıtı koalisyondan "Kuzey Suriye Savunma Gücü" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 21:39 | Son Güncelleme

ABD öncülüğündeki koalisyondan Fransız Tuğgeneral Frederic Parisot: - "DEAŞ'ın bir savaş gücü olarak bir daha geri gelmemesini sağlamalıyız. Bunu yapmak için bir tarafta Irak Güvenlik Güçlerini eğitiyoruz. Onlar çok başarılı. Diğer tarafta da Kuzey Suriye Savunma Gücü'ne (SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK) ve güvenlik güçlerine eğitim veriyoruz" - "(Kuzey Suriye Savunma Gücü'nün ne olduğu sorusu) Onlar, Suriye Demokratik Güçleri'dir. 'Güvenlik Güçleri' dediğimiz güçleri olacak. Çünkü savaş bittikten sonra, aynı şey Irak tarafı için de geçerli, askeri olarak elde ettikleri kazanımları pekiştirmeleri gerekir"

WASHINGTON (AA) - ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sivil-asker faaliyetleri sorumlusu Fransız Tuğgeneral Frederic Parisot, Suriye'deki operasyonların ardınan elindeki toprakları kontrol altında tutmak için "Kuzey Suriye Savunma Gücü'ne (SDG ismini kullanan YPG/PKK)" eğitim verdiklerini söyledi.

Fransız general Parisot, video konferans yöntemi ile ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlanarak Suriye ve Irak'ta DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'de DEAŞ'ın elinde 30 kilometrekarelik bir alanın bulunduğunu belirten Parisot, Suriye'de "birkaç yüz" DEAŞ militanı kaldığını tahmin ettiklerini ve bu alanı DEAŞ'ın elinden almanın kısa süreceğini ifade etti.

Parisot, koalisyonun DEAŞ'tan alınan bölgelerde istikrar sağlama çalışmalarına ilişkin de öncelikli hedefin toprakların örgütün elinden tamamen alınması, sonrasındaki hedefin ise alınan toprakların DEAŞ tarafından tekrar ele geçirilmesinin engellenmesi olduğunu belirtti.

DEAŞ'ın elindeki toprakların alınmasının örgütün bölgeden silinmesi anlamına gelmediğini vurgulayan Parisot, "DEAŞ'ın savaş gücü olarak bir daha geri gelmemesini sağlamalıyız. Bunu yapmak için bir taraftan Irak güvenlik güçlerini eğitiyoruz. Onlar çok başarılı. Diğer taraftan da Kuzey Suriye Savunma Gücü'ne (SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK) ve güvenlik güçlerine eğitim veriyoruz." diye konuştu.

AA muhabirinin "Kuzey Suriye Savunma Gücü'nün ne olduğunu açıklayabilir misiniz? Bunlara ne tür eğitimler veriyorsunuz? Sınır güvenliği de bu eğitimlere dahil mi?" sorusuna Fransız general şu yanıtı verdi:

"Onlar Suriye Demokratik Güçleri'dir. Onların 'Güvenlik Güçleri' dediğimiz güçleri olacak. Çünkü savaş bittikten sonra, aynı şey Irak tarafı için de geçerli, askeri olarak elde ettikleri kazanımları pekiştirmeleri gerekir. Bu iş toprak almaya benzemez. Ben bir karacı değilim ama bir toprağı almakla onu tutmak farklıdır. Bu yüzden onlara toprağı elinde tutmaları konusunda eğitim veriyoruz. Bu eğitimde sınır güvenlik güçleri yer almıyor."

- Fransa DEAŞ mensubu vatandaşlarını kabul etmiyor

Bir gazetecinin onlarca DEAŞ mensubu Fransız vatandaşının Suriye'de tutuklu bulunduğunu hatırlatarak Paris'in bu militanları geri alıp almayacağını sorması üzerine Fransız Tuğgeneral "Fransa politika gereği onları geri istemiyor." açıklamasında bulundu.

PARTNERÜnlü tenisçi ve milyoner sevgilisi çok fena yakalandıÜnlü tenisçi ve milyoner sevgilisi çok fena yakalandı
Fatih Portakal'dan son dakika CHP açıklaması! Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin üstünü çizdi!Fatih Portakal'dan son dakika CHP açıklaması! Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin üstünü çizdi!
CHP'de Olağanüstü Kurultay için muhalifler gerekli sayıya nasıl ulaştı? Dikkat çeken Önder Sav iddası!CHP'de Olağanüstü Kurultay için muhalifler gerekli sayıya nasıl ulaştı? Dikkat çeken Önder Sav iddası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon SDG Suriye YPG/PKK

En Çok Okunan Haberler

Parkta iğrenç olay! Yaptığı şey yüzünden bu hale geldi

Parkta iğrenç olay! Yaptığı şey yüzünden bu hale geldi

Türkiye ABD'ye resti çekti: Kararlarınıza uymak zorunda değiliz

Türkiye ABD'ye resti çekti: Kararlarınıza uymak zorunda değiliz

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Hatice'ye bikini pozlar yaradı! Teklif yağıyor!

Hatice'ye bikini pozlar yaradı! Teklif yağıyor!

KPSS 2018 soru ve cevapları yayımlandı! ÖSYM 2018 KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2018 soru ve cevapları yayımlandı! ÖSYM 2018 KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kılıçdaroğlu "Faiz artmazsa Erdoğan'ı kutlayacağım" dedi ama...

Kılıçdaroğlu "Faiz artmazsa Erdoğan'ı kutlayacağım" dedi ama...

İlginizi Çekebilir

Türkiye ABD'ye resti çekti: Kararlarınıza uymak zorunda değiliz

Türkiye ABD'ye resti çekti: Kararlarınıza uymak zorunda değiliz

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bedelli askerlikten yararlanacaklara müjde!

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bedelli askerlikten yararlanacaklara müjde!

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen yağış başladı

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen yağış başladı

Devlet Bahçeli'nin itiraz ettiği bedelli askerlikte 21 gün eğitim şartı MHP'nin oylarıyla kabul edildi

Devlet Bahçeli'nin itiraz ettiği bedelli askerlikte 21 gün eğitim şartı MHP'nin oylarıyla kabul edildi

Bedelli askerlik teklifinde ilk iki madde kabul edildi! Bedelli askerlikte yaş ve ücret kesinleşti

Bedelli askerlik teklifinde ilk iki madde kabul edildi! Bedelli askerlikte yaş ve ücret kesinleşti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Portakal'dan son dakika CHP açıklaması! Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin üstünü çizdi!

Fatih Portakal'dan son dakika CHP açıklaması! Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin üstünü çizdi!

CHP'de Olağanüstü Kurultay için muhalifler gerekli sayıya nasıl ulaştı? Dikkat çeken Önder Sav iddası!

CHP'de Olağanüstü Kurultay için muhalifler gerekli sayıya nasıl ulaştı? Dikkat çeken Önder Sav iddası!

Kahramanmaraş'ta işçileri taşıyan servis minibüsü devrildi: 11 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta işçileri taşıyan servis minibüsü devrildi: 11 kişi yaralandı

Adnan Oktar Operasyonu'nda tutuklanan polis memuru Özdemir Uygun, Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu'nun koruması çıktı

Adnan Oktar Operasyonu'nda tutuklanan polis memuru Özdemir Uygun, Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu'nun koruması çıktı

Türkiye ABD'ye resti çekti: Kararlarınıza uymak zorunda değiliz

Türkiye ABD'ye resti çekti: Kararlarınıza uymak zorunda değiliz

CHP'de flaş gelişme! Tüzün: Kurultay için yeterli imzaları topladık

CHP'de flaş gelişme! Tüzün: Kurultay için yeterli imzaları topladık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.