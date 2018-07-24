WASHINGTON (AA) - ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sivil-asker faaliyetleri sorumlusu Fransız Tuğgeneral Frederic Parisot, Suriye'deki operasyonların ardınan elindeki toprakları kontrol altında tutmak için "Kuzey Suriye Savunma Gücü'ne (SDG ismini kullanan YPG/PKK)" eğitim verdiklerini söyledi.

Fransız general Parisot, video konferans yöntemi ile ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlanarak Suriye ve Irak'ta DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'de DEAŞ'ın elinde 30 kilometrekarelik bir alanın bulunduğunu belirten Parisot, Suriye'de "birkaç yüz" DEAŞ militanı kaldığını tahmin ettiklerini ve bu alanı DEAŞ'ın elinden almanın kısa süreceğini ifade etti.

Parisot, koalisyonun DEAŞ'tan alınan bölgelerde istikrar sağlama çalışmalarına ilişkin de öncelikli hedefin toprakların örgütün elinden tamamen alınması, sonrasındaki hedefin ise alınan toprakların DEAŞ tarafından tekrar ele geçirilmesinin engellenmesi olduğunu belirtti.

DEAŞ'ın elindeki toprakların alınmasının örgütün bölgeden silinmesi anlamına gelmediğini vurgulayan Parisot, "DEAŞ'ın savaş gücü olarak bir daha geri gelmemesini sağlamalıyız. Bunu yapmak için bir taraftan Irak güvenlik güçlerini eğitiyoruz. Onlar çok başarılı. Diğer taraftan da Kuzey Suriye Savunma Gücü'ne (SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK) ve güvenlik güçlerine eğitim veriyoruz." diye konuştu.