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DEAŞ, Kerkük-Bağdat karayolunda sivillere ateş açtı: 10 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 03:18 | Son Güncelleme

DEAŞ, Kerkük-Bağdat karayolunda sivillere ateş açtı: 10 ölü

KERKÜK (AA) - Irak'ta, terör örgütü DEAŞ'lı teröristlerin Kerkük-Bağdat karayolunda sahte kontrol noktası kurarak 10 sivili öldürdüğü bildirildi.

Diyala emniyetinden Yüzbaşı Habib eş-Şemri, AA muhabirine, DEAŞ'lı teröristlerin, Kerkük-Bağdat karayolunun Bakuba'ya bağlı El-Azim ilçesi mevkisinde sahte kontrol noktası kurarak bazı araçları durdurduğu ve yolcuları indirerek üzerlerine ateş açtığını söyledi.

Şemri, olayda 10 sivilin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin yaralandığını ifade etti.

Saldırının ardından DEAŞ'lı teröristlerin bölgeden kaçtığını belirten Şemri, yaralananların hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

DEAŞ'a bağlı uyuyan hücreler, zaman zaman Kerkük-Diyala sınırındaki bölgelerde saldırı düzenliyor.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ ırak Kerkük Terör örgütü

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