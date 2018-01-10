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DEAŞ Kerkük'ün güneyinde 116 köyü tahrip etti

GÜNCEL HABERLERİ | 10.01.2018 01:48 | Son Güncelleme 2 saat önce

- Kerkük Valisi Sait: - "DEAŞ, Kerkük'te 2014-2017 yıllarında 116 köyü yerle bir etti"

KERKÜK (AA) - Terör örgütü DEAŞ'ın, Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde 2014 yılından bu yana 116 köyü tahrip ettiği belirtildi.

Kerkük Valisi Rakan Sait, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''DEAŞ, Kerkük'te 2014-2017 yıllarında 116 köyü yerle bir etti.'' dedi.

Binlerce köylünün hala Kerkük kent merkezinin yakınında inşa edilen çadır kentlerde hayat mücadelesi verdiğini belirten Sait, Irak genelinde DEAŞ'ın en çok zarar verdiği bölgenin 3 yıldır kontrolünde tuttuğu Kerkük'ün güneyi olduğuna dikkati çekti.

Onlarca köyün elektrik, su, kanalizasyon, eğitim ve sağlık hizmetinden yoksun olduğunu vurgulayan Sait, ''Köylüler evlerine dönemiyor. Altyapısı tamamen tahrip edilen köylerin yeniden imarı yapılmadan vatandaşların geri dönmesi imkansız görünüyor. İmar için de mutlak surette devletin desteğine ihtiyaç var.'' diye konuştu.

(AA)

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