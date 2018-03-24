DEAŞ, Kuzey Afrika'daki istikrarsızlıktan nemalanıyor

KAMPALA (AA) - Afrika İstihbarat ve Güvenlik Hizmetleri Komitesi (CISSA) Genel Sekreteri Shimels Semayat, terör örgütleri DEAŞ ve El-Kaide'nin Doğu Afrika'daki eylemlerini Kuzey Afrika ülkelerindeki istikrarsızlıktan nemalanarak gerçekleştirdiklerini söyledi.

Semayat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Afrika ülkelerinin teröristlerin hedefinde olduğunu belirtti.

DEAŞ ve El-Kaide bağlantılı terör örgütlerinin Doğu Afrika'daki eylemlerini gerçekleştirebilmek için Kuzey Afrika ülkelerindeki istikrarsızlıktan yararlandıklarını ifade eden Semayat, Libya'da 2010 yılındaki hükümet karşıtı çatışmalar nedeniyle bu ülke başta olmak üzere Kuzey Afrika'daki istikrarsızlığın DEAŞ'ın gelişmesi için verimli zemin oluşturduğuna dikkati çekti.

CISSA Genel Sekreteri Semayat, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) ayrılıkçı "Müttefik Demokratik Güçler" (ADF) isimli grup ile Somali'deki Eş-Şebab örgütünün uluslararası terör gruplarıyla bağlantıları nedeniyle bölge için en büyük tehdit olduğuna işaret etti.

Semayat, Doğu Afrika ülkelerinde son dönemde ortaya çıkan insan kaçakçılığı, siber suçlar ve kara para aklama gibi suçlarla mücadele için bölgedeki istihbarat paylaşımının önemine değindi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda faaliyet gösteren, 1990'lı yıllarda kurulan ADF, Afrika ülkeleri Kongo ve Uganda tarafından terör örgütü kabul ediliyor.