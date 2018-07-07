DEAŞ Musul'da bir muhtar ve 3 oğlunu infaz etti

MUSUL (AA) - Irak'ın Musul kentine bağlı bir köye sızan terör örgütü DEAŞ militanları, köy muhtarı ve 3 oğlunu öldürdü.

Musul İl Meclisi Başkan Yardımcısı Nurettin Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Musul'a bağlı Ebgale köyüne giren bir grup terör örgütü DEAŞ militanı, muhtar ve 3 oğlunu infaz etti.'' ifadesini kullandı.

Kaplan, 30 kadar teröristin sızdığı bilgisini aldıklarını ifade ederek, "Teröristlerin muhtarın aracına yerleştirdikleri bombaların patlaması sonucu 3'ü ağır, 6 polis yaralandı." diye konuştu.

Saldırıdan hemen sonra köye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildiğine dikkat çeken Kaplan, olay yeri ve köyün çevresinde geniş çaplı inceleme başlatıldığını söyledi.

