HABER

DEAŞ Musul'da bir muhtar ve 3 oğlunu infaz etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 17:36 | Son Güncelleme

Musul İl Meclisi Başkan Yardımcısı Nurettin Kaplan: -''Musul'a bağlı Ebgale köyüne giren bir grup terör örgütü DEAŞ militanı, muhtar ve 3 oğlunu infaz etti'' -''Teröristlerin muhtarın aracına yerleştirdikleri bombaların patlaması sonucu 6 polis yaralandı''

MUSUL (AA) - Irak'ın Musul kentine bağlı bir köye sızan terör örgütü DEAŞ militanları, köy muhtarı ve 3 oğlunu öldürdü.

Musul İl Meclisi Başkan Yardımcısı Nurettin Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Musul'a bağlı Ebgale köyüne giren bir grup terör örgütü DEAŞ militanı, muhtar ve 3 oğlunu infaz etti.'' ifadesini kullandı.

Kaplan, 30 kadar teröristin sızdığı bilgisini aldıklarını ifade ederek, "Teröristlerin muhtarın aracına yerleştirdikleri bombaların patlaması sonucu 3'ü ağır, 6 polis yaralandı." diye konuştu.

Saldırıdan hemen sonra köye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildiğine dikkat çeken Kaplan, olay yeri ve köyün çevresinde geniş çaplı inceleme başlatıldığını söyledi.

PARTNERKeyifler yerindeKeyifler yerinde
CHP'li Tufan Köse TBMM'deki milletvekili yemini esnasında heyecandan kürsüdeki suyu devirdi!CHP'li Tufan Köse TBMM'deki milletvekili yemini esnasında heyecandan kürsüdeki suyu devirdi!
CHP milletvekili Servet Ünsal dördüncü denemede yemin edebildiCHP milletvekili Servet Ünsal dördüncü denemede yemin edebildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DEAŞ infaz Musul

En Çok Okunan Haberler

Temmuz zammı yaradı! Maaşlara 3 zam birden geldi!

Temmuz zammı yaradı! Maaşlara 3 zam birden geldi!

10 yıldır teknede yaşayan Yeşim Büber böyle görüntülendi

10 yıldır teknede yaşayan Yeşim Büber böyle görüntülendi

Son dakika! CHP'den iki milletvekili istifa etti!

Son dakika! CHP'den iki milletvekili istifa etti!

Kenan Sofuoğlu'nun Lamborghinisi ile ilgili dikkat çeken detay!

Kenan Sofuoğlu'nun Lamborghinisi ile ilgili dikkat çeken detay!

Bodrum'da iğrenç olay! Döve döve hastanelik ettiler

Bodrum'da iğrenç olay! Döve döve hastanelik ettiler

TBMM'de dikkat çeken hareket! MHP’liler ayağa kalkmadı

TBMM'de dikkat çeken hareket! MHP’liler ayağa kalkmadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyarbakır'daki kanlı infazı terör örgütü PKK üstlendi!

Diyarbakır'daki kanlı infazı terör örgütü PKK üstlendi!

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde inşaatta göçük: 3 ölü, 1 yaralı!

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde inşaatta göçük: 3 ölü, 1 yaralı!

HDP'li Ayşe Acar Başaran TBMM'deki milletvekili yeminin yine 22 saniyede tamamladı!

HDP'li Ayşe Acar Başaran TBMM'deki milletvekili yeminin yine 22 saniyede tamamladı!

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, TBMM'deki yemin törenine bu kez de motoruyla geldi!

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, TBMM'deki yemin törenine bu kez de motoruyla geldi!

CHP'li Tufan Köse TBMM'deki milletvekili yemini esnasında heyecandan kürsüdeki suyu devirdi!

CHP'li Tufan Köse TBMM'deki milletvekili yemini esnasında heyecandan kürsüdeki suyu devirdi!

CHP milletvekili Servet Ünsal dördüncü denemede yemin edebildi

CHP milletvekili Servet Ünsal dördüncü denemede yemin edebildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.