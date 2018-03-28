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DEAŞ sanığının yargılandığı davada karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 14:51 | Son Güncelleme

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Suriye uyruklu sanığa ceza verilmedi

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Suriye uyruklu sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Besil B. ve avukatı katıldı.

Mahkemede savunma yapan sanık, beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı da mütalaasında sanık hakkında etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde ceza verilmesine yer olmadığına dair görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de sanık Besil B. hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

- Örgüt hakkında bilgiler vermişti

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Suriye uyruklu Besil B. emniyetteki sorgusunda itiraflarda bulunarak, terör örgütünün insanları nasıl kandırdığını ve eylemlere yönlendirdiğini anlatmıştı.

Besil B, terör örgütü DEAŞ'ın kandırarak örgüte dahil ettiği kişileri eylemlere yönlendirmek için de çeşitli yol ve yöntemler uyguladığını belirterek, "Örgüt grup emirleri tarafından yemeklerimize cesaret verici haplar atılmaktaydı. Bu sayede insanlara istediklerini yaptırmaya çalışıyorlardı. DEAŞ'ın İslam dinine zarar vermek için kurulmuş bir örgüt olduğuna inanıyorum. Ben DEAŞ terör örgütü içerisinde yer aldığım için çok pişmanım." ifadesini kullanmıştı.

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