DEAŞ şüphelisine hapis istemi

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik soruşturma kapsamında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan Suriye uyruklu kişi hakkında 15 yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu iddia edilen tutuksuz sanık M.A. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan değerlendirme sonucunda kabul edildi.

Şüpheliden elde edilen taşınabilir belleğin incelenmesinde bombalı bir eylem için hazırlık yaptığına ve konuştuğu kişiyle randevulaştığına dair yazışmaların olduğu aktarılan iddianamede, zanlının elinde kalaşnikof tüfek tutar vaziyette DEAŞ mensuplarının kılık ve kıyafetine uygun şekilde fotoğrafının bulunduğuna yönelik tespitlere de yer verildi.

İddianamenin değerlendirme bölümünde ise ''Şüpheli M.A'nın bombalı bir eylem için hazırlık yaptığına ve konuştuğu kişi ile randevulaştığına dair yazışmaların içeriği, yine dosya içerisinde elinde kalaşnikof tutar vaziyetteki fotoğrafları, çok sayıda örgütsel fotoğraflar ve videoların bulunması, söz konusu eylemleri nasıl gerçekleştireceği yönünde talimat aldığı, DEAŞ silahlı terör örgütünün organik ve hiyerarşik yapısı içine dahil ve üyesi olduğu, üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçunu işlediği anlaşıldığından cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur.'' ifadesine yer verildi.

Suriye uyruklu M.A. ise iddianamedeki savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

