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DEAŞ ve El Kaide'yle bağlantılı kişiler listesinde güncelleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 12:06 | Son Güncelleme

DEAŞ ve El Kaide'yle bağlantılı kişiler listesinde güncelleme

Terör örgütü El Kaide ile bağlantılı kişiler listesinde değişiklik yapılmasına dair Bakanlar Kurulu kararı onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulmasına ilişkin 30 Eylül 2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının ekindeki "B-DEAŞ ve El-Kaide Bağlantılı Tüzel Kişi, Kuruluş ve Organizasyonlar" listesindeki "Khatiba Imam Al-Bukhari" adlı kişinin bilgileri güncellendi.

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Bakanlar Kurulu kararı DEAŞ El Kaide Resmi Gazete

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