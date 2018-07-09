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DEAŞ zulmünden kaçan aile Türkiye'de hayata tutundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 11:30 | Son Güncelleme

DEAŞ'ın 2015'te işgal ettiği Irak'ın Enbar şehrindeki evlerini terk eden Jadaan ailesi Türkiye'de hayat kurdu - Jadaan ailesinin en yaşlı üyesi dede Halil İbrahim Jadaan: - "DEAŞ'tan temizlenen Enbar'a Haşdi Şabi'yi yerleştirdiler. Haşdi Şabi de şehri yağmaladı. Evimiz ve arabamız vardı, artık hiçbir şeyimiz yok. Geri de dönemeyiz. Haşdi Şabi, Şii olduğu için bizim oraya yerleşmemize izin vermezler. Gidersek bizi öldürürler" - "Ankara'nın Örnek Mahallesi'ne yerleştik ve burada kendimizi güvende hissediyoruz. 2 oğlum çalışıyor. Zaman zaman Kızılaydan yardım alıyoruz. Komşularımız da bizden yardımını esirgemiyor"

YEŞİM SERT KARAASLAN - DEAŞ'ın 2015 yılında işgal ettiği Irak'ın Enbar şehrindeki evlerini terk etmek zorunda kalan Jadaan ailesi, Türkiye'de hayata tutundu.

DEAŞ'ın Enbar'ı işgal edeceğini duyunca evlerini bırakarak kaçmak zorunda kalan Jadaan ailesi, Enbar'dan ayrıldıktan sonra başka bir şehre yerleşti. DEAŞ'ın burayı da işgal etmesi üzerine aile Türkiye'ye sığındı.

Ailenin iki üyesi, Siteler'de mobilya üreten bir firmada çalışarak geçimlerini sağlıyor.

Ailenin en yaşlı üyesi, dede Halil İbrahim Jadaan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın Enbar'a geleceğini duyduklarında şehri terkettiklerini, yerleştikleri şehrin de işgal edildiğini söyledi.

- "Türkiye'den başka hiçbir ülke bize kapısını açmadı"

Jadaan, şöyle konuştu:

"Türkiye'den başka hiçbir ülke bize kapısını açmadı. DEAŞ'tan temizlenen Enbar'a, Haşdi Şabi'yi yerleştirdiler. Haşdi Şabi de şehri yağmaladı. Evimiz ve arabamız vardı, artık hiçbir şeyimiz yok. Geri de dönemeyiz. Haşdi Şabi, Şii olduğu için bizim oraya yerleşmemize izin vermezler. Gidersek bizi öldürürler. Ankara'nın Örnek Mahallesi'ne yerleştik ve burada kendimizi güvende hissediyoruz. 2 oğlum çalışıyor. Zaman zaman Kızılaydan yardım alıyoruz. Komşularımız da bizden yardımlarını esirgemiyor."

Dede Jadaan, Türkiye'ye minnet borçlu olduklarını belirterek, kendilerini Türk topraklarında güvende hissettiklerini söyledi.

-"Azalmış olan görmesini korunmayı amaçlandık"

İlk olarak Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan mülteci kampına yerleştiklerini ve 15 yıl sonra buradan ayrılarak ve Şanlıurfa'da hayatlarını sürdürmeye devam ettiklerini anlatan dede Jadaan, ailenin en küçüğü olan torunu Hattab Abdurrahman Halil'in bir arkadaşıyla oynarken kaza geçirdiğini aktardı.

Dede Halil Jadaan, arkadaşının sapanla attığı taşın küçük Hattab'ın gözüne geldiğini belirterek, bu nedenle göz tansiyonu sürekli yükselen çocuğun gözünde görme kaybı oluştuğunu ifade etti.

Dede Jadaan, Türkiye'ye bir özel hastaneye getirdikleri torununun Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Atilla Bayer tedavi atına alındığını söyledi.

Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Bayer de, "Görme yetisi, sol gözüne taş gelmesi sonrası azalmış. Şimdi opere edildi. Başvurduğunda sol gözde travmaya bağlı göz tansiyonu hastalığı vardı. Hastamızın gözünü ameliyat ettik. Ameliyat sonrası takiplerimize devam ediyoruz." diye konuştu.

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DEAŞ göz ameliyatı Halil İbrahim Jadaan ailesi Haşdi Şabi

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