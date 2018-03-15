DEAŞ'a katılmak isteyen 2 kadının davasında mütalaa

İSTANBUL (AA) - Terör örgütü DEAŞ'a katılarak canlı bomba olmak istedikleri iddia edilen 2 genç kadın ile birlikte gözaltına alınan eski bir polis memurunun ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan yargılandığı davada esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların üzerine atılı suçtan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmalarını talep etti.
İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, eski polis memuru tutuklu sanık Muhammet Gültekin katıldı. Diğer sanıklar Esra İşeri ve Maryam Sadıgova'nun gelmediği duruşmada, tarafların avukatları hazır bulundu.
Duruşma, mahkemeye gelen evrakların okunmasıyla başladı.
Daha sonra cumhuriyet savcısı davaya ilişkin esas hakkındaki mütalaasının hazır olduğunu söyledi.
Savcılık mütalaasında, dosyadaki mevcut delil durumu dikkate alınarak, sanıkların üzerine atılı ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçunu işlediğinin sabit olduğu belirtilerek, sanıkların ayrı ayrı bu suçtan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.
Mütalaaya karşı beyanı sorulan sanık Muhammet Gültekin, savunma için süre talebinde bulundu.
Diğer sanıkların avukatları da mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre istedi.
Tutuklu sanık Gültekin söz alarak, ayrıca tahliye talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanık Gültekin'in tutukluluk halinin devamına, taraflara son savunmaları yapmak için süre vererek, duruşmayı erteledi.
- İddianame
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, ailesinin ihbarı ile gözaltına alınan sanık Esra İşeri'nin sosyal medya üzerinden tanıştığı eski bir polis memuru olan Muhammed Gültekin'in daveti üzerine İstanbul'a geldiği, kaldığı evde diğer sanık Maryam Sadıgova'nın da bulunduğu ve hepsinin aynı anda gözaltına alındığı belirtiliyor.
İki kadının sosyal medyadan tanıştıkları anlatılan iddianamede, yapılan soruşturmada iki sanığın kendi aralarında yaptıkları yazışmalarda ''canlı bomba'' eylemi yapmak istedikleri kaydediliyor.
İddianamede, tüm sanıkların ''DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.
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