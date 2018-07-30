HABER

DEAŞ'ın bombalı araçları Telafer'de sergileniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 11:21 | Son Güncelleme

IRAK'ın Musul kentine bağlı Telafer ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'tan ele geçirilen bomba yüklü arabalar, el Hüseyin Tugayı'nda sergileniyor.

DEAŞ'ın bombalı araçları Telafer'de sergileniyor

Felat BOZARSLAN/TELAFER (Musul), (DHA) - IRAK'ın Musul kentine bağlı Telafer ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'tan ele geçirilen bomba yüklü arabalar, el Hüseyin Tugayı'nda sergileniyor. Örgüt mensuplarınca kurulan atölyelerde üretilen, zırhla kaplı bombalı araçlar, Telafer'in kurtarılması operasyonu sırasında ele geçirildi. El Hüseyin Tugayı Operasyon Gücü Komutanı Seyid Hüseyin Berzenci, araçlarda 750 kilo ile 1 ton arasında TNT patlayıcı taşındığını söyledi. Yetkililer, DEAŞ'ın zulmünü göstermek için araçları sergilediklerini belirtti.
Musul'un Türkmen kenti Telafer'in, terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından ilçe merkezinde arama yapan Irak ordusu ve Haşdi Şabi unsurları, çok sayıda bomba yüklü araba buldu. Musul operasyonu sırasında DEAŞ'ın sıklıkla gerçekleştirdiği intihar saldırılarında kullanılan, çok sayıda sivil ile güvenlik görevlisinin yaşamını yitirmesine neden olan, çelik zırhlarla donatılmış araçlar, Telafer'deki el Hüseyin Tugayı'nda sergilenmeye başlandı. Ele geçirdikleri ve içlerindeki patlayıcıları etkisiz hale getirdikleri araçları sergileyen yetkililer, DEAŞ'lıların insanları öldürme yöntemlerini ve halka uyguladıkları zulmü göstermek için arabaları sergilediklerini söyledi.
HER TARAFI ÇELİK ZIRHLARLA KAPLI
Terör örgütü DEAŞ'ın, Irak ve Suriye'de kendilerine yönelik operasyon yapan güvenlik güçlerine karşı kullandığı bombalı araçlar, yerleşim yerlerinde el konulan geniş hacimli arabalardan yapıldı. El koydukları araçları fabrikaya çevirdikleri yerlere götüren teröristler, araçların her tarafını çelik zırhlarla kapladı. İntihar saldırısı yapacak kişinin hedefine varmadan etkisiz hale getirilmemesi için aracın lastikleri de dahil olmak üzere her tarafı çelikle kaplandı. Aracın ön kısmında sadece intihar saldırısını düzenleyecek kişinin görebileceği kadar açıklık bırakan DEAŞ'lı teröristler, bu bölmeyi de kurşun geçirmez camla kapattı. Askeri uzmanlar, görüş açısı için kullanılan camın, sadece ağır silah atışı ile kırılabileceğini, normal silahların ise bu araçlara karşı etkili olmadığını söyledi. Her biri 750 kilo ve 1 ton arasında TNT maddesi ile doldurulan bombalı araçlar, terör örgütü DEAŞ içindeki 'Ebu Ömer El Bağdadi Ketibesi' isimli özel birim tarafından üretildi. DEAŞ'lı teröristlerin, özellikle Musul operasyonu sırasında güvenlik güçlerinin kentteki ilerleyişini önlemek veya yavaşlatmak için kullandığı bombalı araçlar, ayrıca kurşun geçirmez çelik levhalarla güçlendirildi. Lastiklerine kadar çelik plakalarla kaplanan bomba yüklü araçlar, DEAŞ saldırılarında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.
KURŞUN GEÇİRMEZ CAM
Telafer bölgesinden sorumlu Haşdi Şabi'ye bağlı el Hüseyin Tugayı Operasyon Gücü Komutanı Seyid Hüseyin Berzenci, sergiledikleri 12 aracı Telafer operasyonu sırasında bulduklarını söyledi. Berzenci, "Araçların içindeki bombaları söktük ve buraya getirdik. Bu araçların hepsi bomba doluydu. Biz bu araçları bulmasaydık bir yerlerde patlatacaklardı ve insanları öldüreceklerdi. Araçların lastiklerine çekilen çelik zırhtır. Bunlar lastiklere sıkılan kurşunların işlememesi içindir. Araçların önünde sadece aracı kullanan intihar bombacısının önünü görebileceği kadar küçüklükte bir cam var. Bu camlar da kırılmazdır. Hatta bazı ağır silahların mermileri bile bu camları delememektedir. Aracın içinde ayrıca çok miktarda çelik parçaları var. Bunlar da hem sürücüyü korumak hem de patlama sırasında daha ağır hasarlar vermek içindir. Çünkü bir patlama sırasında bu metal parçaları, şarapnel görevi görüyorlar. Ayrıca aracın içine zift koymuşlar. Bu zift sayesinde patlama olduğunda şiddeti artıyor. Bu arabaları ürettikleri bir tesis vardı. Bu birimin adı ise ‘Ebu Ömer El Bağdadi Ketibesi’ydi. Bunları orada üretiyorlardı. Bunlara kurşun etki etmiyordu. Bu araçların muhakkak büyük bir silahla vurulması gerekirdi" diye konuştu.
1 TON PATLAYICI
DEAŞ'lı teröristletin, bu araçlarla çok sayıda saldırı gerçekleştirdiğini kaydeden Berzenci, "Telafer'de, sadece bir savaşta, 18 tane bu arabadan patlattık. Başka bir savaşta 14 tane patlattık. Telafer'de bu arabalardan çok vardı. Bu araçların üzerinde DEAŞ'ın fabrikasının logosu var. Fabrikası Telafer'deydi. Orada yapıp, patlatmak için yolluyorlardı. Direksiyon kolunun yanında bir kablo var. O kablo bir birine temas edince araba patlıyordu. Biz bunları getirip, sergiledik. Her birinde ortalama 750 kilogram ile 1 ton arasında TNT maddesi vardı. Aracın hacmine göre, bazılarında bir ton bile olurdu. Patladığı zaman büyük bir güçle patlardı" dedi.

FOTOĞRAFLI

DEAŞ'ın bombalı araçları Telafer'de sergileniyorDEAŞ'ın bombalı araçları Telafer'de sergileniyorDEAŞ'ın bombalı araçları Telafer'de sergileniyorDEAŞ'ın bombalı araçları Telafer'de sergileniyor

PARTNERSürekli hamileyim ve çocuk doğuruyorumSürekli hamileyim ve çocuk doğuruyorum
Kulu, İsveç seçiminde söz sahibi olacakKulu, İsveç seçiminde söz sahibi olacak
Günlük burç yorumları: 30 Temmuz Cuma İrem Su'dan burç yorumları Günlük burç yorumları: 30 Temmuz Cuma İrem Su'dan burç yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriye'de harita değişti! Tüm siyasi hesaplar alt üst oldu

Suriye'de harita değişti! Tüm siyasi hesaplar alt üst oldu

Malezya halkı ülke borcu için 41 milyon dolar topladı

Malezya halkı ülke borcu için 41 milyon dolar topladı

Güldür Güldür'e veda eden İrem Sak'tan sürpriz karar

Güldür Güldür'e veda eden İrem Sak'tan sürpriz karar

Kenan Doğulu, Beren Saat'in bikinili pozunu paylaştı

Kenan Doğulu, Beren Saat'in bikinili pozunu paylaştı

TSK duyurdu! Osman Gülen Diyarbakır'da öldürüldü

TSK duyurdu! Osman Gülen Diyarbakır'da öldürüldü

TSK'da bir ilk! Orduya katıldılar

TSK'da bir ilk! Orduya katıldılar

İlginizi Çekebilir

Papaz Brunson’un eşi böyle görüntülendi

Papaz Brunson’un eşi böyle görüntülendi

Yeni Akit yazarı Ali Alben açıkladı: Kadir Mısıroğlu deli raporu iddialarını doğruladı

Yeni Akit yazarı Ali Alben açıkladı: Kadir Mısıroğlu deli raporu iddialarını doğruladı

Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı

Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı

Kocasının oyun oynadığını söylediği telefona bakınca gerçek ortaya çıktı: 'Haftaya evim müsait'

Kocasının oyun oynadığını söylediği telefona bakınca gerçek ortaya çıktı: 'Haftaya evim müsait'

Eski DYP Milletvekili Prof. Tevfik Ertüzün'ün oğlundan gündemi sarsacak Adnan Oktar çıkışı: Annemi kandırıp...

Eski DYP Milletvekili Prof. Tevfik Ertüzün'ün oğlundan gündemi sarsacak Adnan Oktar çıkışı: Annemi kandırıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Bedelli askerlik yasası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu

Son dakika! Bedelli askerlik yasası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu

Mustafa Akaydın'ın eşi hayatını kaybetti

Mustafa Akaydın'ın eşi hayatını kaybetti

Günlük burç yorumları: 30 Temmuz Cuma İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 30 Temmuz Cuma İrem Su'dan burç yorumları

Nagehan Alçı 'tuhaf kokular geliyor' deyip uyardı: Öldürülebilir

Nagehan Alçı 'tuhaf kokular geliyor' deyip uyardı: Öldürülebilir

Melih Gökçek Twitter hesabından belediyeye sert tepki gösterdi: Bugüne kadar sustum ama...

Melih Gökçek Twitter hesabından belediyeye sert tepki gösterdi: Bugüne kadar sustum ama...

Son dakika! Ümraniye'de istinat duvarı çöktü! Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi

Son dakika! Ümraniye'de istinat duvarı çöktü! Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.