DEAŞ'ın bombalı araçları Telafer'de sergileniyor

HER TARAFI ÇELİK ZIRHLARLA KAPLI

Terör örgütü DEAŞ'ın, Irak ve Suriye'de kendilerine yönelik operasyon yapan güvenlik güçlerine karşı kullandığı bombalı araçlar, yerleşim yerlerinde el konulan geniş hacimli arabalardan yapıldı. El koydukları araçları fabrikaya çevirdikleri yerlere götüren teröristler, araçların her tarafını çelik zırhlarla kapladı. İntihar saldırısı yapacak kişinin hedefine varmadan etkisiz hale getirilmemesi için aracın lastikleri de dahil olmak üzere her tarafı çelikle kaplandı. Aracın ön kısmında sadece intihar saldırısını düzenleyecek kişinin görebileceği kadar açıklık bırakan DEAŞ'lı teröristler, bu bölmeyi de kurşun geçirmez camla kapattı. Askeri uzmanlar, görüş açısı için kullanılan camın, sadece ağır silah atışı ile kırılabileceğini, normal silahların ise bu araçlara karşı etkili olmadığını söyledi. Her biri 750 kilo ve 1 ton arasında TNT maddesi ile doldurulan bombalı araçlar, terör örgütü DEAŞ içindeki 'Ebu Ömer El Bağdadi Ketibesi' isimli özel birim tarafından üretildi. DEAŞ'lı teröristlerin, özellikle Musul operasyonu sırasında güvenlik güçlerinin kentteki ilerleyişini önlemek veya yavaşlatmak için kullandığı bombalı araçlar, ayrıca kurşun geçirmez çelik levhalarla güçlendirildi. Lastiklerine kadar çelik plakalarla kaplanan bomba yüklü araçlar, DEAŞ saldırılarında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.