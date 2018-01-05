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DEAŞ'ın canlı bombası kışlada yakalandı!

GÜNCEL HABERLERİ | 05.01.2018 22:18 | Son Güncelleme 4 saat önce

Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'na bağlı Albay Arif Seyhun Kışlası'na 1 ay önce temel eğitimini almak üzere teslim olan ve kimliği açıklanmayan asker, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen asker, tutuklandı.

DEAŞ'ın canlı bombası kışlada yakalandı!

Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'na bağlı Arif Seyhun Kışlası'na 1 ay önce katılan, ismi açıklanmayan bir askerin DEAŞ üyesi olduğu anlaşıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nce, acemi erlere yönelik kimlik sorgulanmasında, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden gelen asker hakkında, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle yakalama kararı bulunduğu belirlendi.

Acemi asker, geçen yıl 16 Aralık'ta gözaltına alındı ve sevk edildiği adliyede tutuklandı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI

İsmi açıklanmayan askerin, DEAŞ'ın canlı bombacısı olduğu şüphesiyle hakkında yakalama çıkarıldığı öğrenildi.

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Manisa canlı bomba asker DEAŞ

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
as sube ne iş yapar ..
Kim bilir daha nerelerdeler..! sevgili mitçi arkadaşlar rte sevgisinden kaynaklı muhalif takibinden kalan zamanda göreve dahil olunuz.. zira söz konusu şahıs sevgisinden öte vatan savunması..!
işid le ortak çalışma, ırak ve süryeden kovuldu gelmiş şimdi hepsi türkiyede künelkedi fırsat bekliyorlar.
Allah Korumus ya fark edilmese ya kotu amacini gerceklestirse okadar insanin canina kasdedse Allah Korumus
1 gün bakaya kalsa mahkemeye cikarirlar. Aranan adami askere alirlar. Teskeresini alsaymiş acele etmeseydiniz.
Hayatımda gördüğüm ve dünyada görebileceğiniz en kötü yönetim altındayız arkadaşlar , bunun aksini iddia etmek gerçekten çomarlıktan başka birşey değildir . Terörist kışlaya girebiliyor kışlaya !
olur böyle vakalar ,türk polisi yakalar.polisimize helal olsun.
fetöden sonra şimdide deaş köpekleri orduya sızacak
yahu bu ülkede sahte öğretmen yılın öğretmeni seçildi. siz daeşli bir çocuk askere alınmış nasıl mit yakalamamış diyorsunuz. mit silahları kendi eliyle hükümetin deyişi ile daeş'e gerçek ismiyle işide teslim etmedi mi? ettiğide kanıtlandı. şuanki başbakan yardımcısının bizzat videosu var. dediği şu- vallahide billahide o tırlar işide gitti. açın videosunu izleyin bu kadar basit. konu nerelere geldi :)
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