DEAŞ'ın eğitim yapılanmasına operasyon

Başkentte, resmi eğitim kurumlarında kaydı bulunmayan yaşları 5 ile 17 arasındaki 23 çocuğa "dernek" adı altında illegal eğitimler veren DEAŞ terör örgütüne müzahir 16 kişi gözaltına alındı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Etimesgut'ta bir derneğe operasyon düzenlendi.
Operasyonda, resmi eğitim kurumlarında kaydı bulunmayan yaşları 5 ile 17 arasındaki 23 çocuğa çeşitli eğitimler veren DEAŞ terör örgütüne müzahir derneğin kurucu üyesi 16 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan kişilerin DEAŞ'ın "Tarazoğlu" grubundan oldukları ifade edildi.
Çocukların aileleri tarafından gönderildiği dernekte yapılan aramada örgüte ait çok sayıda dijital materyal, örgütün sözde amblemi ve mührünün bulunduğu öğrenci karneleri ile örgütsel kitap ve doküman ele geçirildi.
Örgüte çocuklarını teslim eden aileler hakkında yasal işlem başlatıldı.
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