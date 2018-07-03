"DEAŞ'ın Irak'taki kaynaklarının kurutulması için 5 yıla ihtiyaç var"

ERBİL (AA) - HEMN BABAN - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cabbar Yaver, terör örgütü DEAŞ'ın Irak'taki mali ve diğer kaynaklarının kurutulması için 5 yıla ihtiyaç olduğunu belirtti.

Yaver, AA muhabirine terör örgütü DEAŞ'ın Irak'taki varlığı ve mevcut yapısı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin, Aralık 2017 tarihinde DEAŞ'ın Irak'taki varlığının sona erdiğini duyurduğunu ancak bunun henüz gerçekleşmediğini belirten Yaver, şunları ifade etti:

"Uluslararası koalisyon güçlerinin istihbarat bilgilerine göre, Irak'ın 2'nci büyük kenti Musul'u ele geçiren, bir ara ülkenin üçte birini elinde tutan, petrol satarak mali gelir elde eden DEAŞ'ın, bir müddet etkisiz hale getirileceği ancak daha sonra başka bir isim altında harekete geçeceği yönünde öngörüler var. Örgüt şu anda El Kaide gibi kendini yer altında tekrar organize ediyor. Yol üstünde ise küçük kontrol noktaları kurarak eylem düzenliyor."

Örgütün askeri alanda büyük bir darbe almasından sonra, yeniden yapılanma içerisine girdiğini dile getiren Yaver, DEAŞ'ın özellikle Kerkük-Bağdat karayolu ve çevresindeki eylemlerinde bariz bir artışın meydana geldiğini aktardı.