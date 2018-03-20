HABER

DEAŞ'ın Kerkük'teki saldırıları

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 06:21 | Son Güncelleme

DEAŞ militanları Kerkük'te sahte kontrol noktası kurarak 2 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi kaçırdı

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ militanları tarafından kurulan sahte kontrol noktasında 2 sivilin öldürüldüğü, 3 sivilin kaçırıldığı belirtildi.

Kerkük emniyetinden Yüzbaşı Hamid el-Ubeydi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak askeri üniformaları giyen bir grup DEAŞ militanının Kerkük'ün 55 kilometre güneybatısındaki El-Havica ilçesinde sahte kontrol noktası kurduğunu söyledi.

Ubeydi, militanların kontrol noktasında 5 sivili durdurduğunu, bu kişilerden 2'sini öldürdüğünü ve 3'ünü kaçırdığını ifade etti.

DEAŞ militanları 12 Mart'ta da Kerkük-Bağdat karayolunda sahte kontrol noktası kurarak bazı araçları durdurmuş ve 10 kişiyi öldürmüş, 5 kişiyi yaralamıştı.

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı varAfrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
ABD'de patlama! Yaralılar varABD'de patlama! Yaralılar var
Dansçı metrelerce yükseklikten düşerek öldü!Dansçı metrelerce yükseklikten düşerek öldü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Kerkük sahte kontrol noktası

En Çok Okunan Haberler

Baba Vanga 2018 kehanetlerine bir yenisi daha eklendi

Baba Vanga 2018 kehanetlerine bir yenisi daha eklendi

ABD'den Menbiç açıklaması: Çekilmiyoruz!

ABD'den Menbiç açıklaması: Çekilmiyoruz!

Çocuklar Duymasın Haluk'un son hali şoke etti

Çocuklar Duymasın Haluk'un son hali şoke etti

Yeni kriz kapıda: Türkiye'nin Afrin işgalini kınıyoruz

Yeni kriz kapıda: Türkiye'nin Afrin işgalini kınıyoruz

Feyza Aktan ve Özcan Deniz nikâhında Aslı Enver detayı

Feyza Aktan ve Özcan Deniz nikâhında Aslı Enver detayı

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan ABD Büyükelçisi'ne ağır sözler

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan ABD Büyükelçisi'ne ağır sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dolar ne kadar oldu? Euro kaç lira? İşte 20 Mart Salı güncel döviz kurları

Dolar ne kadar oldu? Euro kaç lira? İşte 20 Mart Salı güncel döviz kurları

Nilhan Osmanoğlu hakkında gündemi sarsacak iddia

Nilhan Osmanoğlu hakkında gündemi sarsacak iddia

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü kep yerine sarık istedi!

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü kep yerine sarık istedi!

Başörtülü ateistler! Ahmet Hakan'dan olay yazı

Başörtülü ateistler! Ahmet Hakan'dan olay yazı

Günlük burç yorumları 20 Ocak Salı - İrem Su'dan günlük burç yorumları (19-25 Mart haftalık burç yorumları)

Günlük burç yorumları 20 Ocak Salı - İrem Su'dan günlük burç yorumları (19-25 Mart haftalık burç yorumları)

Adnan Oktar'dan kaçan 'kedicik'ten inanılmaz itiraflar

Adnan Oktar'dan kaçan 'kedicik'ten inanılmaz itiraflar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.