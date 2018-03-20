DEAŞ'ın Kerkük'teki saldırıları

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ militanları tarafından kurulan sahte kontrol noktasında 2 sivilin öldürüldüğü, 3 sivilin kaçırıldığı belirtildi.

Kerkük emniyetinden Yüzbaşı Hamid el-Ubeydi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak askeri üniformaları giyen bir grup DEAŞ militanının Kerkük'ün 55 kilometre güneybatısındaki El-Havica ilçesinde sahte kontrol noktası kurduğunu söyledi.

Ubeydi, militanların kontrol noktasında 5 sivili durdurduğunu, bu kişilerden 2'sini öldürdüğünü ve 3'ünü kaçırdığını ifade etti.

DEAŞ militanları 12 Mart'ta da Kerkük-Bağdat karayolunda sahte kontrol noktası kurarak bazı araçları durdurmuş ve 10 kişiyi öldürmüş, 5 kişiyi yaralamıştı.