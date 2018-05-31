DEAŞ'ın sorumlusu iç göçmen kampında gizlenirken yakalandı

MUSUL (AA) - Irak'ın Musul kentinde iç göçmen kampında gizlenen terör örgütü DEAŞ'ın sözde camiler ve divan zekat sorumlusunun yakalandığı belirtildi.

Musul'da görevli Yüzbaşı Abdussemi Bılavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emniyet güçlerinin aldığı istihbarat bilgi doğrultusunda Musul'un güneyindeki iç göçmen kampına düzenlediği baskında bir DEAŞ sorumlusunun yakalandığını ifade etti.

Bılavi, yakalanan DEAŞ üyesinin adının Ali Dasan Gazeli olduğu, örgütün Musul'u elinde tutarken camiler ve divan zekatı sorumlusu olarak görev yaptığını kaydetti.

Gazeli'nin Musul'dan kaçıp iç göçmen kılığında sığınmacı kampına sızdığını dile getiren Bılavi, kendisi ve ailesi için sahte evrak düzenlendiğini aktardı.

