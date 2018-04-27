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DEAŞ'ın sözde emiri İzmir'de yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 10:06 | Son Güncelleme

Polis ve MİT'in ortak çalışmasıyla düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nin Deyr Zor ili ve çevresinden sorumlu sözde emiri ile 3 elebaşı gözaltına alındı - Elebaşıların, göçmenlerin arasına karışarak yurt dışına kaçmaya çalıştıkları belirlendi

İZMİR (AA) - İzmir'de düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nin Deyr Zor ili ve çevresinden sorumlu sözde emiri ile 3 elebaşı yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığının ortaklaşa yürüttüğü çalışmada, DEAŞ'ın Deyr ez-Zor ili ve çevresinin sözde komutanı (emir) olduğu belirlenen K.E.H'nin kentte bulunduğu tespit edildi.

Yurt dışına kaçmaya çalışan göçmenlerin arasına karışan K.E.H, polisin operasyonuyla yakalandı.

K.E.H'nin, 14 Aralık 2017'de Suriye'nin Şaidat kasabasında 700 sivilin DEAŞ tarafından katledilmesinin sorumlularından olduğu, aynı zamanda örgütün elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin en yakınındakilerden, infaz videoları yayımlayan ve ölmesi durumunda yerine geçirilmesi planlanan Saddam Cemal'in yakın akrabası olduğu belirlendi.

K.E.H'nin, Suriye'deki çatışma bölgelerinde yaralandığı, yaralı haldeki görüntülerinin sosyal medyada paylaşıldığı tespit edildi.

Aynı operasyonda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başarılı operasyonları nedeniyle bölgeden kaçtıkları belirlenen örgütün elebaşılarından M.M, M.E.Z. ile Ö.M. de yakalandı.

Operasyonla örgüte büyük darbe vurulduğu belirtildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğüne götürülen 4 elebaşının işlemleri sürüyor.

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