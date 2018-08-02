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DEAŞ'ın sözde "Telafer emiri"ne hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 12:46 | Son Güncelleme

Kırşehir'deki operasyonda yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Telafer emiri" ve kardeşine, 8 yıl 9'ar ay hapis cezası verildi - Aynı davada yargılanan 3 tutuklu sanık, 4 yıl 2 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Telafer emiri" ve kardeşine 8 yıl 9'ar ay hapis cezası verildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan DEAŞ'ın sözde "Irak'ın Telafer emiri" olduğu iddia edilen Halid Hayrettin İsmail Horuç ve kardeşi Samir İsmail Horuç, Ayla Ali Khalaft, Manal Hayrullah İsmail Horuç ve Muhammed Muhsin Abdulvahap Haydar ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından savunma yapan sanıklardan Halid Hayrettin İsmail Horuç, Musul'da yaşarken 2014 yılında DEAŞ'ın kenti ele geçirmesiyle örgüte katılmak zorunda kaldıklarını iddia etti.

Hakimiyet örgütte olduğu için verilen görevleri yerine getirmek zorunda kaldıklarını öne süren Horuç, kaçarak Türkiye'ye geldiklerini, Telafer'de sadece 3 ay kaldığını, bu nedenle "Telafer emiri" ve örgüt üyeliği suçlamalarını kabul etmediğini söyledi.

Diğer sanıklar da örgüt üyeliği suçlamalarını reddetti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Halid Hayrettin İsmail Horuç ve kardeşi Samir İsmail Horuç'a örgüt üyeliğinden ve örgütün hiyerarşik yapısı içinde yer almaları nedeniyle 8 yıl 9'ar ay, örgüt üyeliğinden yargılanan Muhammed Muhsin Abdulvahap Haydar ve Alya Ali Khalaft'a 6 yıl 3'er ay, Manal Hayrullah İsmail Horuç'a 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

Heyet, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamını kararlaştırdı.

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