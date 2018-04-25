HABER

DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi Bayancuk hakkındaki dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 18:33 | Son Güncelleme

Sakarya'da, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi olduğu belirtilen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk'un da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada, esas hakkındaki mütalaa açıklandı - Mütalaada, Bayancuk'un "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya ve "silahlı terör örgütü propagandasını yapmak" suçundan 2 yıldan 10 yıla, 10 sanığın ise "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi

Sakarya'da, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi olduğu belirtilen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk'un da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada, esas hakkında mütalaa açıklandı.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Ayrıca duruşmada 3 tutuksuz sanık ve avukatları ile yakınları hazır bulundu.

İki celse arasında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve diğer kurumlardan gelen belge ile sanık ve avukatlarının tahliye taleplerini içeren dilekçelerin okunması ve zapta geçirilmesinin ardından tutuklu sanık Bayancuk'a, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde benzer suçlardan açılan ve bu dosya ile birleştirilen davaya ilişkin ek savunma hakkı verildi.

Tutuklu sanık Bayancuk, şu anda ek savunma yapmayacağını belirterek, süre talebinde bulundu.

Söz verilen tutuklu sanık Enes Yılmaz, tutuklu 6 sanığın tahliye edildiğini belirterek, "Teyide muhtaç bilgiyle tutuklu bulunuyorum. Somut delil yoktur. Kaçma şüphem yoktur, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, "Anayasa'yı ihlal" suçuyla yargılanan aralarında Halis Bayancuk'un da bulunduğu 7 sanığın, şartlar oluşmadığından ve yeterli delil elde edilemediğinden beraatini talep etti.

Mütalaada, Halis Bayancuk'un "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya ve "silahlı terör örgütü propagandasını yapmak" suçundan 2 yıldan 10 yıla, 10 sanığın ise "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Cumhuriyet savcısı ayrıca tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Söz alan sanık avukatları, daha önce yazılı ve sözlü olarak yaptıkları savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek, müvekkillerinin tahliyelerini isterken, esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre talebinde bulundu.

Tutuklu sanıkların bu halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı 23 Mayıs'a erteledi.

- İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Bayancuk'un, Sakarya'da gerçekleştirilen örgütsel toplantılara katıldığı kaydedilerek, sanığın, terör örgütü Hizbullah'ın altyapısında yetiştikten sonra Mısır'da eğitim aldığı, akabinde Türkiye'ye dönerek kendisine bağlı gruplar oluşturduğu belirtiliyor.

Bayancuk'un, selefi/tekfirci görüşler doğrultusunda hareket ettiği, bir dönem DEAŞ'ı öven söylemlerde bulunarak örgüte katılımları teşvik ettiği, selefi/tekfirci görüşü yaymak amacıyla İstanbul, Ankara, Konya, Bursa, Diyarbakır ve Van dahil pek çok ilde faaliyet gösterdiği anlatılıyor.

İddianamede, "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk'un "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya ve "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Altı sanık hakkında "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, dört sanığın "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Devlet Bahçeli'den Meral Akşener tepkisiDevlet Bahçeli'den Meral Akşener tepkisi
Türkiye bu nikahı konuşmuştu! Harekete geçildiTürkiye bu nikahı konuşmuştu! Harekete geçildi
ABD’de PKK skandalı!ABD’de PKK skandalı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dava DEAŞ duruşma Ebu Hanzala halis bayancuk Sanık

En Çok Okunan Haberler

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Son dakika! CHP'den flaş 'Abdullah Gül çıkışı: Yeter

Son dakika! CHP'den flaş 'Abdullah Gül çıkışı: Yeter

TFF, olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için kararını verdi

TFF, olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için kararını verdi

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Son dakika! Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 24 Haziran seçimi açıklaması

Son dakika! Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 24 Haziran seçimi açıklaması

İlginizi Çekebilir

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

24 Haziran seçimlerinde 'Hayrünnisa Gül' iddiası

24 Haziran seçimlerinde 'Hayrünnisa Gül' iddiası

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Suriye'de kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu

Suriye'de kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu

Edirne'de akılalmaz olay! Koşarak Yunanistan'a geçen Adanalı: Dövüp geri gönderdiler

Edirne'de akılalmaz olay! Koşarak Yunanistan'a geçen Adanalı: Dövüp geri gönderdiler

Sınırı geçen 2 Yunan askeri için karar verildi

Sınırı geçen 2 Yunan askeri için karar verildi

Kilis'te askeri helikopter hareketliliği

Kilis'te askeri helikopter hareketliliği

Son dakika! Bölünecek üniversite sayısı 13'e çıktı!

Son dakika! Bölünecek üniversite sayısı 13'e çıktı!

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.