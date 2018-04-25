DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi Bayancuk hakkındaki dava

İki celse arasında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve diğer kurumlardan gelen belge ile sanık ve avukatlarının tahliye taleplerini içeren dilekçelerin okunması ve zapta geçirilmesinin ardından tutuklu sanık Bayancuk'a, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde benzer suçlardan açılan ve bu dosya ile birleştirilen davaya ilişkin ek savunma hakkı verildi.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Ayrıca duruşmada 3 tutuksuz sanık ve avukatları ile yakınları hazır bulundu.

Sakarya'da, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi olduğu belirtilen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk'un da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada, esas hakkında mütalaa açıklandı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, "Anayasa'yı ihlal" suçuyla yargılanan aralarında Halis Bayancuk'un da bulunduğu 7 sanığın, şartlar oluşmadığından ve yeterli delil elde edilemediğinden beraatini talep etti.

Mütalaada, Halis Bayancuk'un "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya ve "silahlı terör örgütü propagandasını yapmak" suçundan 2 yıldan 10 yıla, 10 sanığın ise "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Cumhuriyet savcısı ayrıca tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Söz alan sanık avukatları, daha önce yazılı ve sözlü olarak yaptıkları savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek, müvekkillerinin tahliyelerini isterken, esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre talebinde bulundu.

Tutuklu sanıkların bu halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı 23 Mayıs'a erteledi.