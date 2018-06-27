Mütalaada somut delil bulunmadığını savunan Bayancuk, "Emniyet ve istihbarat raporlarına göre cezalandırmam talep ediliyor. Olmayan bir şeyin olmadığını ispatlamaya çalışıyoruz, Sakarya'da örgütsel faaliyet yapıldığı iddia edilen yerde 'sadece yemek yedik' diyoruz ama kolluk ve savcılık 'toplantı gerçekleştirildi' diyor. 'Demokrasi şirktir, demokrasiden uzak durun, insanları ateşe götürür' demeye devam edeceğim." şeklinde konuştu.

Halis Bayancuk, esas hakkındaki savunmasında, daha önceki duruşmalarda yaptığı savunmalarını tekrar ettiğini söyledi.

Bir sanığın avukatının mazeretinin reddine karar verilmesinin zapta geçirilmesinin ardından görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, bir önceki celsede verdikleri esas hakkındaki mütalaayı tekrar ettiklerini belirtti.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Ayrıca duruşmada üç tutuksuz sanık ve avukatları ile yakınları hazır bulundu.

Sakarya'da, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk'un da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

Bayancuk, hiçbir konuşmasında DEAŞ'ın propagandasını yapmadığını savunarak, tahliyesini ve beratını talep etti.

Tutuklu sanık Mustafa Yağbasa da daha önceki savunmalarını tekrar ettiğini dile getirerek, "Kur'an-ı Kerim ve sünneti örnek alıyorum. Bunun dışındaki hiçbir ideolojiyi kabul etmiyorum. Ehli sünnet çerçevesinde yaşamaya çalışan birisiyim. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Tutuksuz sanık A.Ö. de daha önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Avukatımın yapmış olduğu ve yapacağı savunmaları kabul ediyorum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatımı istiyorum." ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmediklerini ifade ederek, tahliyelerini ve beraatlarını istedi.

Söz alan sanık avukatları da esas hakkındaki savunmalarında suçlamaları kabul etmediklerini dile getirerek, müvekkillerinin tahliyelerini ve beraatlarını talep etti.

Son sözleri sorulan sanıklar, savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek, beraatlarını istedi.