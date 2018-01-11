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DEAŞ'lı teröriste gece yarısı baskını

GÜNCEL HABERLERİ | 11.01.2018 01:47 | Son Güncelleme 1 saat önce

Kayseri'de aranan DEAŞ üyesi şahıs, Gaziantep'te eş zamanlı olarak 3 ayrı eve yapılan baskınla yakalandı.

DEAŞ'lı teröriste gece yarısı baskını

Edinilen bilgiye Kayseri'de aranan bir DEAŞ üyesinin, Gaziantep'te bulunduğu ihbarı üzerine Kayseri ve Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Jandarma harekete geçti. Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Kozanlı Mahallesi'ne düzenlenen operasyona, her iki ildeki terörle mücadele, istihbarat, bomba imha ve özel hareket ekipleri ile İl Jandarma İstihbarat Şubesi ekipleri katıldı.

SİLAH VE ÇELİK YELEK ELE GEÇİRİLDİ

Organize ve eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, aranan DEAŞ üyesi kıskıvrak yakalandı. Örgüt üyesi şahıs ile birlikte bir adet otomatik silah ve çelik yelek ele geçirildi.

Gözaltına alınan DEAŞ üyesinin, işlemlerinin ardından Kayseri'ye gönderileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Kayseri operasyon DEAŞ

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