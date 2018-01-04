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DEAŞ'tan kadınlara korkunç tuzak! Yemeklerine uyuşturucu katıp...

GÜNCEL HABERLERİ | 04.01.2018 17:22 | Son Güncelleme 9 saat önce

Adana polisinin yaptığı DEAŞ operasyonunda 2'si Suriyeli 14 kişi gözaltına alınırken, Suriyeli Basil Bektaş verdiği ifadede, DEAŞ üyelerinin kadınlara ilaç verip daha sonra sattıklarını ileri sürdü.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Suriye’de terör örgütü DEAŞ saflarına katılarak, silahlı eylem ve faaliyetlerde bulunan Basil Bektaş'ı, 1 Aralık’ta Mersin’in Mut ilçesinde yakaladı. Sorgulanmak Adana'ya getirilen zanlı ‘Etkin Pişmanlık Yasası’ndan faydalanmak için ‘itirafçı’ oldu. 8 Aralık’ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bektaş, verdiği ifadede, DEAŞ’ın, Rakka eski valisinin evini adeta bir lojistik üs haline getirerek, burada örgüte ait gizli belgeler başta olmak üzere silah ve mühimmatla birlikte parasını da burada sakladığı, evin de 500 kişilik özel eğitimli yabancı askerler tarafından korunduğunu anlattı.

YEMEKLERE UYUŞTURUCU KATTIĞINI İTİRAF ETTİ

Bektaş, DEAŞ’ın cellatlarından biri olan ve örgüt içerisinde önemli bir pozisyonda bulunan Hasan Aydın’ın da söz konusu evi koruyanlar arasında yer aldığı bilgisini de verdi. Arap ve Türkmen kökenli çok sayıda yabancının DEAŞ’a katıldığını itiraf eden Bektaş, örgütün kanlı eylemler için özel olarak yetiştirdiği teröristlerin yemeklerine de; bazı sentetik uyuşturucu haplardan koyarak onları cesaretlendirmeye çalıştığı, Rakka’da kurulan pazarda da Sincar ve Yezidi kadınları sattıklarını söyledi. Bektaş, örgütün, olası dinleme ve sızıntılara karşı da askeri anlamda kendi dilini oluşturup, ‘şifreli bir dil’ geliştirdiği itirafında da bulundu.

"TÜRKİYE'DE DEAŞ ADINA EYLEM YAPMAK İSTİYORUZ"

Suriye’de biri asker 2 Türk vatandaşının kaçırılması dahil, DEAŞ’ın propaganda görüntülerinde Türkçe konuşarak, Türkiye’yi tehdit eden terörist Hasan Aydın ile ilgili bildiklerini de anlatan Basil Bektaş, daha önce Rakka’da gördüğü Aydın'ı sonrasında Adana’da 2014’te katıldığı sohbet toplantılarına gördüğünü belirtti. Bektaş, “Hasan, örgüte katılmak için gelenlere ‘cihada gidiyorsunuz’ diyerek, İslam adına kandırıyordu” dedi.

Bektaş, ifadesinde şunları söyledi:

“Mehmet A. ve Metin A. ile Aydın’ın sahibi olduğu cep telefonu bayisinde konuşuyorduk. Kendileri bana; ‘Türkiye’de DEAŞ adına eylem yapmak istiyoruz, ancak sayımız az’ dediler. Ben de; ‘Türkiye’de benim ayakkabım eylem yapar ama siz yapamazsınız’ diye onlarla dalga geçtim. Bunun üzerine aramızda çıkan tartışma sonucu beni darp ettiler.”

OPERASYONDA GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

Bektaş’ın ifadesi doğrultusunda Hasan Aydın’ın da bulunduğu toplantılara katıldığı tespit edilen, 2’si Suriyeli toplam 14 kişi, polisin 26 Aralık’ta düzenlediği operasyonda yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında Hasan Aydın’ın kardeşleri Remzi (35) ve Recep Aydın (33) da yer aldı. Suriyeli Enes Hüseyin El Atat (32) ve Tarık El Ali (34) de emniyetteki sorgularında DEAŞ ile ilgili itiraflarda bulundu.

Suriye'de polis olan Atat ve El Ali, DEAŞ’ın, 25-30 yaş grubundaki her erkeğin, örgüte ‘asker’ olarak alınacağını açıklamasının ardından Suriye’den kaçıp, Türkiye’ye sığındıklarını anlattı. Atat, DEAŞ’ın, hakimiyet kurduğu bölgelerdeki tarımsal ürünlerin yüzde 5’ini ‘zekat’ olarak aldığını, kendilerine de aylık 75 dolar maaş verdiğini söyledi. Aydın kardeşlerin de aralarında bulunduğu 2’si Suriyeli 14 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu Suriye adana DEAŞ

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
pislikliğin sınırlarını aşan dünyaya gelmiş en sapkın örgüt
mit tırları bu terör örgütüne mühümat silah götürüyordu pardon içlaç :) yersen
@kalpkrmaz BU KAHPELER BENIM PARAMLA BENIM DEVLET HASTANELERIMDE BEDEVAYA HİZMET VERİLİYOR DU TURKŞYEDE BU DEAŞ FETO GİBİ AKP NİN ORTAKLARIYDI AKP YE ÇALİŞTİLAR ÇALİŞMADIGIMIZ KALLEŞLER KALMADI GETO MU DERSİN PKK MI DERSİN YPG Mİ DERSİN İŞİTMİ DERSİN ABD Mİ DERSİN ÖSSO MU DERSİN. NE KADAR AJAN NE KADAR HAIN VARSA BİZİM ORTAGIMIZDI TURKIYEDE CHP ZİHNİYETINI BITIRMEK İÇİN TURKIYEYEI. YEDILER VATAN ELDEN GİRİTİİ.
işid en güzelini yapıyor türkiyeden kaç tane imam hatipli kahpe katılmıştı pardon yani başörtülü müslüman diyecektim
İran halkı özgürlüklerini elde ettikleri gün tüm bu utançlardan hür olacaklar bir toplum özgürlük mücadelesi vermiyorsa yarın tüm bu utançlar çocuklarının gözlerinden dahi okunacak. Gerçek ancak özgürlüğün hür iradenin olduğu yerde işler. Bugünkü hükümet hiç bir vakit iyileşmez ortak koalisyon dahi düşünülemez bunları cezalandırmayan elbet birgün cezalandırılacak.. ilahi adalet tarafından
DAEŞ mi DEAŞ mı şunun bi doğrusunu yazamadınız gitti. Tv. kanalları ve gazeteler de aynı. Pes doğrusu.
bunların mutlaka yerli bir tarikatla bağlantısı vardır. Bu tarikatların faaliyetleri tespit edilip kapatılmalıdır. İslama ve ülkeye en büyük zararı her zaman tarikatlar vermiştir. Kutsal kitabımız yerine tarikatları kılavuz yapanlar bugünlere gelmemize sebeptir.
AKEPENİN HAS EVLATLARINDAN NAMUS MU BEKLERSİN YOKSA DİN Mİ BEKLERSİN YOKSA İMAN MI BEKLERSİN .... TÜM AKEPELİLER VE AKEPEYE HER TÜRLÜ DESTEK VERENLERLE BERABER CEHENNEMİN EBEDİ ODUNLARI OLUP ATEŞLERDE YANACAKLAR ....
“@kalpkrmaz BU KAHPELER BENIM PARAMLA BENIM DEVLET HASTANELERIMDE BEDEVAYA HİZMET VERİLİYOR DU TURKŞYEDE BU DEAŞ FETO GİBİ AKP NİN ORTAKLARIYDI AKP YE ÇALİŞTİLAR ÇALİŞMADIGIMIZ KALLEŞLER KALMADI GETO MU DERSİN PKK MI DERSİN YPG Mİ DERSİN İŞİTMİ DERSİN ABD Mİ DERSİN ÖSSO MU DERSİN. NE KADAR AJAN NE KADAR HAIN VARSA BİZİM ORTAGIMIZDI TURKIYEDE CHP ZİHNİYETINI BITIRMEK İÇİN TURKIYEYEI. YEDILER VATAN ELDEN GİRİTİİ.
Sen ahmakmısın. CHP nin bunlardan farkı ney bu vatananı yöentcek birileri varsa oda senin benim gibi ilkokul mezunları olur adetli yönetcek olan yüksek okul mezunu oldumu çok şey biliyor sonra sefasını onlar sürüyor cefasını biz çeliyoruz elimizi nereye atsak. Vergi. Halk güvenliği sıfır artık insan evden çıkarken sabah işe gitcegi zaman tırsarak yürüyor yolda acaba dengesiz insanlar bize zarar verirmi diye
@esraramazan bu ülkeyi 60 yıldır sağ partiler yönetti sol partiler 4 dönem yönetti.ve birçok dönem ilkokul mezunu vardı.insan kendine sormalı ben buraya layık mıyım diye.üniversite bitirdim ingilizce de bilirim.ben bile kendimi yeterli görmezken sen kimsin be adam?
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