DEAŞ'tan kadınlara korkunç tuzak! Yemeklerine uyuşturucu katıp...

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Suriye’de terör örgütü DEAŞ saflarına katılarak, silahlı eylem ve faaliyetlerde bulunan Basil Bektaş'ı, 1 Aralık’ta Mersin’in Mut ilçesinde yakaladı. Sorgulanmak Adana'ya getirilen zanlı ‘Etkin Pişmanlık Yasası’ndan faydalanmak için ‘itirafçı’ oldu. 8 Aralık’ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bektaş, verdiği ifadede, DEAŞ’ın, Rakka eski valisinin evini adeta bir lojistik üs haline getirerek, burada örgüte ait gizli belgeler başta olmak üzere silah ve mühimmatla birlikte parasını da burada sakladığı, evin de 500 kişilik özel eğitimli yabancı askerler tarafından korunduğunu anlattı.

YEMEKLERE UYUŞTURUCU KATTIĞINI İTİRAF ETTİ

Bektaş, DEAŞ’ın cellatlarından biri olan ve örgüt içerisinde önemli bir pozisyonda bulunan Hasan Aydın’ın da söz konusu evi koruyanlar arasında yer aldığı bilgisini de verdi. Arap ve Türkmen kökenli çok sayıda yabancının DEAŞ’a katıldığını itiraf eden Bektaş, örgütün kanlı eylemler için özel olarak yetiştirdiği teröristlerin yemeklerine de; bazı sentetik uyuşturucu haplardan koyarak onları cesaretlendirmeye çalıştığı, Rakka’da kurulan pazarda da Sincar ve Yezidi kadınları sattıklarını söyledi. Bektaş, örgütün, olası dinleme ve sızıntılara karşı da askeri anlamda kendi dilini oluşturup, ‘şifreli bir dil’ geliştirdiği itirafında da bulundu.