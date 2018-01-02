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DEDAŞ: Cizre'de tahrip edilen elektrik panosu sayısı 46'ya yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ | 02.01.2018 14:06 | Son Güncelleme 54 dakika önce

DİYARBAKIR, (DHA)- DİCLE Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ), Şırnak'ın Cizre ilçesinde kurduğu alçak gerilim sayaç panolarına yönelik kimliği belirsiz kişilerce yapılan saldırıların sürdüğünü ve tahrip edilen pano sayısının 46'ya çıktığını açıkladı.

DEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada; kaçak elektrik kullanımını önlerken, enerji kalitesini artırmak ve vatandaşa kesintisiz enerji sunmak için kurulan alçak gerilim sayaç otomasyon panolarının kaçak elektrik kullanmakta ısrarcı olanların hedefi haline geldiği belirtildi. Açıklamada; Şırnak'ın Cizre ilçesinde 21 Aralık'ta 26 panonun kırıldığı toplu saldırıdan bu yana hasar gören pano sayısının 46'ya ulaştığı kaydedilerek, şöyle denildi:

"Proje gereğince sık sık arızalara ve dış müdahalelere açık olan, kesintilere sebebiyet verebilen havai hatları yer altına alıyoruz. Bu sayede hem arıza kaynaklı kesintiler azalıyor hem de enerji kalitesi artıyor. Yine dış müdahaleleri önlemek için yapı içlerindeki ölçüm cihazlarını yer altına alma çalışmasının bir parçası olarak kurulan alçak gerilim sayaç otomasyon panoların içerisine alıyoruz. Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nin 17'nci maddesine dayanarak gerçekleştirdiğimiz bu uygulama sayesinde kaçak elektrik önlenerek iletim hatları muhafaza altına alındığından kesintiler neredeyse sona ermiş oluyor. Enerjisini kayıt altında kullanarak faturasını düzenli ödeyenler bu uygulamadan son derece memnun oldukları halde, kaçak elektrik kullananlar panolarımıza saldırarak tahrip etmekte, böylece diğer vatandaşlara da ciddi biçimde zarar vererek, onları mağdur etmektedir. Sadece Şırnak'ın Cizre ilçesinde 21 Aralık'ta 26 panomuzun kırıldığı toplu saldırıdan bu yana neredeyse her gece benzer saldırılar yapılıyor. Son günlerde kullanılamaz hale getirilen pano sayısı 46'yı buldu. Saldırı yaşanan mahallelerdeki vatandaşlar hem mağdur hem tedirgin. Alınan tedbirlere rağmen saldırılar devam ediyor. Bu saldırıların devam etmesi halinde ilçe geneline sağlıklı ve kesintisiz enerji verme olanağı kalmayabilir. Bu sebeple Cizreli vatandaşlarımızı, bu konuya karşı duyarlı olmaya çağırıyoruz."

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