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Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Edebiyat Ödülleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 17:36 | Son Güncelleme

Bayburt Üniversitesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Edebiyat Ödülleri törenle sahiplerine verildi

Bayburt Üniversitesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Edebiyat Ödülleri törenle sahiplerine verildi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, marifetin iltifata tabi olduğunu, ödüle layık görülen kurum ve kişilerin, birbirinden kıymetti çalışmalar ortaya koyduklarını söyledi.

Pehlivan, gerek fenni, gerekse sosyal ilimler alanında ortaya eser konulmasının marka değer oluşturma, tarihe kayıt düşme ve ülkelerin uluslararası alanda güçlü bir şekilde var oluşlarını pekiştiren çalışmalar olduğunu belirterek, "Bu çalışmalar da marka değeri taşır diye düşünüyorum. Ne mutlu bu çalışmalara imza atanlara." diye konuştu.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ise Bayburt'un bilim ve edebiyat alanında geçmişten gelen iki değerinin bulunduğunu anlatarak, bu kişilerden birinin Dede Korkut, diğerinin ise Baberti olduğunu söyledi.

Coşkun, Bayburt Üniversitesinin kentin bu değerlerinin adını bu topraklarda yaşatmak adına yerleşkelerinden birinin adının Dede Korkut, diğerinin ise Baberti olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından, İslam Coğrafyasına Hizmet Ödülü AFAD Başkanlığı ile Yunus Emre Enstitüsüne, Bilge Adam Ödülü Necmettin Tozlu ile Rasim Özdenören'e, Edebiyat Ödülü Prof. Dr. Nurullah Genç ile Cihan Aktaş'a, Sanat Ödülü Prof. Dr. Uğur Derman ile Fırat Kızıltuğ'a, Bilim Ödülü Prof. Dr. Şaban Teoman Durali ile Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu'na verildi.

Programa Garnizon Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile ödüle layık görülen kişiler ve davetliler katıldı.

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