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Dede Korkut uluslararası şölenle anılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 17:06 | Son Güncelleme

Bayburt'ta Türk dünyasının "bilge atası"nı anmak amacıyla "Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni"nin 24'üncüsü gerçekleştirilecek

Bayburt'ta "Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni"nin bu yıl 24'üncüsü yapılacak.

Türk dünyasının "bilge atası"nı anmak amacıyla Bayburt Valiliği katkı ve desteğiyle Bayburt Belediyesince düzenlenen şölen, 19-22 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Şölen, 19 Temmuz'da Dede Korkut'un Masat köyündeki türbesinin ziyaretiyle başlayacak. Kabri başında okunacak duanın ardından şölen, Dede Korkut'un kent merkezindeki anıtına çelenk konulması, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Türk Dünyası Parkı karşısındaki programla devam edecek.

Aynı gün Şair Zihni Kültür Merkezi'nde, Prof. Dr. Tufan Gündüz, Prof. Dr. Kamil Veli Nerimanoğlu, Prof. Dr. Öcal Oğuz, Prof. Dr. İlhan Genç ve Prof. Dr. Mustafa Kaçalin'in katılımıyla "Dede Korkut" konulu sempozyum gerçekleştirilecek.

Şair Zihni Kent Ormanı amfi tiyatroda Kolpa ve Buray konser verecek, havai fişek ve halk oyunları gösterileri düzenlenecek.

Şölen kapsamında, Erenli köyündeki Abdulvahap Gazi türbesi ile aynı alanda bulunan Beyböyrek'in mezarı da ziyaret edilecek. Ardından cirit müsabakası yapılacak ve İmera konser verecek.

Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni, 22 Temmuz'da Aydıntepe Yaylası'nda halk oyunları gösterisi, yöre sanatçılarının konseri ve Şair Zihni Kültür Merkezi'ndeki Celali Baba Şiir Gecesi'nin ardından sona erecek.

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