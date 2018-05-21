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Dede öldü, torunu yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 19:29 | Son Güncelleme

Kilis'te, zırhlı polis aracıyla çarpışan motosikletteki dede öldü, torunu yaralandı

KİLİS (AA) - Kilis'te zırhlı polis aracı ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Halil İbrahim Karadaş'ın (62) kullandığı motosiklet, Kilis-İslahiye karayolu İl Jandarma Alay Komutanlığı yakınlarında 79 A 0202 plakalı zırhlı polis aracıyla çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan, kendisiyle aynı ismi taşıyan 14 yaşındaki torunu, 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kilis çarpışma kazada Motosiklet zırhlı polis aracı

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