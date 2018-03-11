HABER

Dededen kalma taş değirmeniyle unlu mamullerine lezzet katıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 11:41 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde yaşayan Kadir Çayır (60), restoranında kullandığı ekmek ve unlu mamulleri, kendi tarlasından elde ettiği buğdayı dededen kalma 150 yıllık taş değirmende öğüterek elde ettiği undan yapıyor.

Mehmet YENEN/SİMAV (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde yaşayan Kadir Çayır (60), restoranında kullandığı ekmek ve unlu mamulleri, kendi tarlasından elde ettiği buğdayı dededen kalma 150 yıllık taş değirmende öğüterek elde ettiği undan yapıyor. Çayır, ürünlerinin doğal ve lezzetli olduğunu, müşteri sıkıntısı çekmediğini söyledi. Dedesinden kalma 150 yıllık taş değirmende kendi yetiştirdiği buğdaylardan, dede yadigarı taş değirmende un üreten 2 çocuk babası Kadir Çayır, bu undan ekmek ve unlu mamüller yapıyor. Yaptığı ekmek ve unlu mamulleri de restoranında müşterilerine sunuyor. Ekmek ve unlu mamullerinin müşterilerinden büyük rağbet gördüğünü belirten Kadir Çayır, aynı lezzeti başka bir yerde bulamadıkları için işletmesini tercih ettiklerini söyledi. Baş Değirmenler Mevkisi'nde önceleri 15 dolayında taş değirmen bulunduğunu anlatan Çayır, günümüzde ise bunlardan, sadece kendisine ait olanın ayakta kaldığını söyledi. Çayır, "Ben de hem dede yadigarı taş değirmenimizin teknolojiye yenik düşmesine hem de müşterilerimin taleplerine yetişebilmek için değirmeni restore ettirdim. Şimdi ilkbahar dönemlerinde yağmurların bol olduğu günlerde değirmenimi çalıştırarak, kendi işletmemin ihtiyacı olan unlarımı kendi tarlalarımdan hasat ettiğim buğdayları öğüterek elde ediyorum. Öğüttüğüm unları ambarımda muhafaza ederek ihtiyaç duyduğumda çıkarıp ekmek yapıyorum. Müşterilerim organik undan yapılan ekmek ile unlu mamullerimin lezzetine hayran oluyorlar. Bu yüzden de işletmemi tercih ediyorlar. Dede yadigarı taş değirmenim yüzünden hiç müşteri sıkıntısı çekmiyorum" diye konuştu. En sağlıklı unun taş değirmenlerde öğütüldüğünü savunan Çayır, "Çünkü ununu kendi yetiştirdiğin buğdaydan elde edersin, nasıl öğütüldüğünü görür ve için rahat bir şekilde tüketirsin. Keşke geçmişin kültürünü yaşatan taş değirmenler koruma altına alınmış olsaydı. Şimdi aranır hale geldi. Ben de Allah izin verirse ömrüm yettiğince bu değirmeni çalıştırmaya devam edeceğim" diye konuştu.

Suriye'den flaş açıklama: Türkiye'nin işgaline karşı...Suriye'den flaş açıklama: Türkiye'nin işgaline karşı...
Yunan askerlerin telefonundan bu görüntüler çıktı! Yunan askerlerin telefonundan bu görüntüler çıktı!
4 parti ittifak kurduklarını açıkladı4 parti ittifak kurduklarını açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Arslan Bulut yazdı: AKP'deki düşüş durdurulamıyor!

Arslan Bulut yazdı: AKP'deki düşüş durdurulamıyor!

TSK etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı!

TSK etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı!

Önemli davalara bakan emekli hakim kazada yaşamını yitirdi

Önemli davalara bakan emekli hakim kazada yaşamını yitirdi

İstanbul'da sis hayatı felç etti! İptaller art arda geliyor

İstanbul'da sis hayatı felç etti! İptaller art arda geliyor

‘Denetimli serbestlik’le serbest kalan hırsızlık çetesi 310 bin liralık soygun yaptı

‘Denetimli serbestlik’le serbest kalan hırsızlık çetesi 310 bin liralık soygun yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bolu'ya gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bolu'ya gitti

Başkan Tuna Nallıhan’da

Başkan Tuna Nallıhan’da

Malazgirtli öğrenciler Portekiz’e gitti

Malazgirtli öğrenciler Portekiz’e gitti

Antalya Sağlık-Sen’den şehit ve gazi yakınlarına bağış

Antalya Sağlık-Sen’den şehit ve gazi yakınlarına bağış

Kumaşları keserek dev pankarta İstiklal Marşı’nı yazdılar

Kumaşları keserek dev pankarta İstiklal Marşı’nı yazdılar

Lisenin sınıflarına ve odalarına şehitlerin isimleri verildi

Lisenin sınıflarına ve odalarına şehitlerin isimleri verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.