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Dedesi ve amcasıyla üniversite sınavına girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 19:27 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, Necati Kuğu (18); dedesi Necaettin Kuğu (66) ve amcası Bülent Kuğu (41) ile birlikte farklı okullarda Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girdi.

Dedesi ve amcasıyla üniversite sınavına girdi

Ercan BUBER/KARAMÜRSEL (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, Necati Kuğu (18); dedesi Necaettin Kuğu (66) ve amcası Bülent Kuğu (41) ile birlikte farklı okullarda Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girdi.
Karamürsel'de sağlık meslek lisesinden bu yıl mezun olan Necati Kuğu, emekli madenci dedesi Necaettin Kuğu, amcası Bülent Kuğu ile birlikte bugün Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girdi. Necati Kuğu, dedesi ve amcası, Karamürsel'de farklı liselerde sınav heyecanı yaşadı. Necati Kuğu liseden bu yıl mezun olduğunu belirtirken, alanı ile ilgili bir bölümde öğrenim görmeyi istediğini, dedesinin ise mühendislik bölümünü düşündüğünü söyledi.

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Dedesi ve amcasıyla üniversite sınavına girdiDedesi ve amcasıyla üniversite sınavına girdiDedesi ve amcasıyla üniversite sınavına girdi

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