Defne Samyeli ve Cem Yılmaz, O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüne damga vurdular! (Defne Samyeli kimdir?)

Son Güncelleme 3 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 01.01.2018 12:06 |3 saat önce

Defne Samyeli, güzel oyuncu, dün akşam konuk olarak katıldığı O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüne güzelliği ve sesiyle damgasını vurdu. Özel konuk olarak katılan Cem Yılmaz ile okul arkadaşı olan Defne Samyeli'nin sohbeti izleyenleri gülmekten kırdı geçirdi. Defne Samyeli ve Murat Boz'un birlikte yaptıkları düet de ilgiyle izlendi. Peki Defne Samyeli kimdir?

Defne Samyeli, dün akşam O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüne katıldı. Gecenin en çok izlenen programı olan O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde sahne alan Defne Samyeli, sözleri Emel Hamidiye Güneş'e, bestesi Onno Tunç'a ait "Dokun Bana" şarkısını seslendirdi. Güzel sunucu Defne Samyeli, sesiyle tüm jüri üyelerini döndürmeyi başardı. Peki Defne Samyeli kimdir? Defne Samyeli, O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde güzelliği ile birlikte seslendirdiği şarkısıyla geceye damgasını vurdu. Murat Boz ile "İltimas" şarkısını düet yapan Defne Samyeli, Cem Yılmaz ile okul arkadaşı olduğunu söyleyince ünlü komedyenden espriler ardı ardına gelmeye başladı. Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile anılarını komik bir şekilde dile getirince salondaki izleyiciler gülme krizine girdi. İşte Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'ın kahkaha dolu sohbeti... DEFNE SAMYELİ KİMDİR? Spiker, sunucu, oyuncu ve köşe yazarı olan Defne Samyeli, 17 Mart 1972 tarihinde aslen Malatya‘lı bir ailenin ikinci kızı olarak İstanbul’da doğmuştur. Sühan adında bir erkek kardeşi vardır. TRT İstanbul Radyosu’nun çocuk korosuna girdi. Nişantaşı Anadolu Lisesi’ni üçüncülükle bitirdi. Boğaziçi Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümünde okuyan Defne Samyeli, yarışmalar ve iş hayatı yüzünden yarım kalan okulundan seneler sonra; yatay geçiş yaptığı iş idaresi bölümünden mezun oldu.

Defne Samyeli, 24 Nisan 1991 tarihinde katıldığı Magic Box‘ın ya da sonraki adıyla İnter Star‘ın güzellik yarışmasında “Türkiye üçüncü güzeli” oldu. Ardından Senegal‘deki Avrupa Güzellik Yarışması’nda dördüncü oldu. Ancak yarışmanın birincisi bir nedenle elenir ve Defne Samyeli yine üçüncülük tacını giyer. İnter Star ekranlarında “Youngstar Galaxy” adlı bir gençlik programı, ardından “Salı Pazarı” adlı program ile ekranlarda olmaya başladı. Defne Samyeli, 1991 yılında Magic Box kanalında Ümit Aktan ile birlikte sunduğu sabah programı “İyi Günler Türkiye” ile daha çok tanındı. Defne Samyeli, aynı zamanda Tuncay Özkan yönetimindeki Kanal D ana haber bülteninde haber sunuculuğu yaptı. Milliyet Gazetesi‘nde köşe yazarlığı, ardından Show TV ana haber editörlüğü, sunuculuğu ve Güneş Gazetesi‘nde köşe yazarlığı yaptı. Bir gün canlı yayın konuğu olan Melih Kibar ile hayallerinden biri daha gerçek olur. Defne Samyeli’nin 4 Temmuz 1994 tarihli Melih Kibar şarkılarından oluşan “Tek Başına” isimli bir albümü vardır.

Defne Samyeli, 1994 yılında Show Tv’de “Show’da Show” adlı bir eğlence programı yaptı. Show TV’den Kanal D’ye transfer oldu. Bir süre “Şakalamaca” adlı programı sunduktan sonra “Gecenin İçinden” adlı haber programını sunmaya başladı. Editörlüğü de üstlenen Defne Samyeli, 1999 Ekiminde Kanal D‘nin “anchorwoman”ı olarak karşımıza çıktı. Defne Samyeli, 2000 yılında rahim kanserine yakalandı. Tedavi görüp iyileşti. Temmuz 2000 ayında Amerika’ya giderek New York‘da Ameliyat oldu. Amerika dönüşü 11 Eylül 2000’de Kanal D ekranında görevinin başına döndü. 15 Temmuz 2002’de ise Show TV’ye transfer oldu. 2008 yılında Ali Kırca ekibiyle beraber Show TV’ye gelince işsiz kaldı. Defne Samyeli, 2010 Mayıs ayından itibaren bir süre atv’de yayınlanan “Defne Her şey Bambaşka” isimli programı sundu. a Haber’de A3 haber kuşağını sundu. Defne Samyeli, 29 Haziran 1995 tarihinde mimar Eren Talu ile evlendi. 2009’un Ekim ayında Samyeli boşanma davası açtı. 16 yıl sonra 2011 yılında boşandılar. Deren ve Derin adlarında iki kız çocuğu var. İlk kızı Deren’i 1996 yılında Las Vegas‘ta dünyaya getirdi. Bebeğin adı anr. 2003 yılında ikinci kızı Derin doğdu.