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Defneleri kayıkla taşıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 20:47 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde üretilen defneler, Berke Barajı'ndan kayıkla taşınıyor.

Defneleri kayıkla taşıyorlar

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde üretilen defneler, Berke Barajı'ndan kayıkla taşınıyor.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, ilçenin Sumaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yetişen defneleri orman köylülerinin hasadına açtı. Baraj kenarında yetişen defneler, kayıklarla Berke Barajı'ndan karşı tarafına taşınıyor. Kayıktan alınan defneler daha sonra traktörlerle kamyonlara aktarılıyor.
Sumaklı Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Kazım Şahan, bu yıl ilk defa defne ile tanıştıklarını belirterek, "Çalışan mahallelimiz büyük ölçüde kazanç elde etti. Orman Bölge Müdürümüze, Orman Dışı Ürünler Şube Müdürümüz ve Andırın Orman İşletme Müdürümüze bizlere önderlik edip defne ile tanıştırdığı içinde ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Defne üreticilerinden Emrah Şahan ise üretimden oldukça memnun olduklarını belirterek, "Defne, ailelerimiz için büyük bir gelir kapısı oldu. Ben günlük olarak 100-150 lira civarında para kazanıyorum. Aileler burada çalışarak ekonomilerine katkı sağlıyor" dedi.
'TÜRKİYE'DE İLK'
Andırın Orman İşletme Müdürü İdris Tetik de yaptığı açıklamada, Andırın Orman İşletme Müdürlüğü olarak bu yıl 700 ton üretim gerçekleştirdiklerini ifade ederek şunları söyledi:
"Üretim genelde zor şartlar altında yapılıyor. Sarp yerlerde teleferik sistemini kullandık, burada ise baraj olduğu için Türkiye'de ilk olarak Kayık ile defne üretimi yapmaktayız, ekonomimize katkı yapmak amacı ile yörede yaşayan insanlarımız yaklaşık 1 kilometreden defne sürgünlerini getirmektedirler ve üretime kazandırmaktadırlar, onlara buradan teşekkür ediyorum. Yoksa bu üretimleri gerçekleştiremeyiz. Defne son zamanlarda sürekli değer kazanmaktadır, ilaç ve kozmetik sanayinde aranan ürünlerden biri haline gelmiştir. Bizlerde orman işletme müdürlüğü olarak bu bitkiyi ekonomimize kazandırmanın yollarını arıyoruz. Üretimi gerçekleştirmek için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."

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Defneleri kayıkla taşıyorlarDefneleri kayıkla taşıyorlarDefneleri kayıkla taşıyorlarDefneleri kayıkla taşıyorlar

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