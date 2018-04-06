Defneleri kayıkla taşıyorlar

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde üretilen defneler, Berke Barajı'ndan kayıkla taşınıyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, ilçenin Sumaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yetişen defneleri orman köylülerinin hasadına açtı. Baraj kenarında yetişen defneler, kayıklarla Berke Barajı'ndan karşı tarafına taşınıyor. Kayıktan alınan defneler daha sonra traktörlerle kamyonlara aktarılıyor.

Sumaklı Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Kazım Şahan, bu yıl ilk defa defne ile tanıştıklarını belirterek, "Çalışan mahallelimiz büyük ölçüde kazanç elde etti. Orman Bölge Müdürümüze, Orman Dışı Ürünler Şube Müdürümüz ve Andırın Orman İşletme Müdürümüze bizlere önderlik edip defne ile tanıştırdığı içinde ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Defne üreticilerinden Emrah Şahan ise üretimden oldukça memnun olduklarını belirterek, "Defne, ailelerimiz için büyük bir gelir kapısı oldu. Ben günlük olarak 100-150 lira civarında para kazanıyorum. Aileler burada çalışarak ekonomilerine katkı sağlıyor" dedi.