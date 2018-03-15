Çamlık İşitme Engelliler Ortaokulu ile Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi Ortaokul Bölümü öğrencileri, "Değerlerin İşaret Dili" Projesi kapsamında, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün mezarını ziyaret etti. Şehit Bülbül'ün ilçeye bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki mezarı başında Kur'an-ı Kerim okuyarak dua eden öğrenciler, şehidin annesi Ayşe Bülbül'le de bir araya geldi. Ziyarette öğrenciler, duygularını ilettikleri anne Bülbül'e, Eren Bülbül için yazılan mektup ile üzerinde Eren'in fotoğrafının olduğu "Hepimiz Eren'iz" yazılı tişört hediye etti. Ayşe Bülbül de çocuklara sarılarak, "Eren'im de sizin gibiydi. Acımı paylaştığınız için teşekkür ederim. Acım hala hiç dinmedi. Bu acı bitmez. Allah hepinizden razı olsun." dedi. Trabzon'da düzenlenen "Şehit Eren Bülbül'e Mektup" yarışmasında birinci olan 5'inci sınıf öğrencisi Muhammet Yaşar Vatansever de duygularını tarif etmenin zor olduğunu belirterek, "Eren ağabeyimin şehit olduğunu duyunca çok üzülmüştüm. Evde hep beraber onun için Kur'an-ı Kerim okumuştuk. Bugün buraya gelmek nasip oldu. Ona mektup yazdım ve duygularımı o şekilde anlattım. O makama herkes nail olmak ister, çok yüce bir makam." diye konuştu.

İbrahim Hakkı Demirbaş ise çok üzüldüklerini dile getirerek, "Bizim milletimiz asil bir millet. Yeri geldiğinde dini, vatanı tehlikeye girdiğinde aslan kesiliyor. Gerektiğinde de kendini teröristlere siper edebilecek, şehadet şerbetini içebilecek bir millet. Bir ölüp bin dirilebilecek bir millet." ifadesini kullandı. Nursima Beraykan da olayı duyduğunda çok üzüldüğünü kaydederek, "Bunları anlatmaya kelimeler yetmez. Şuna inanıyorum ki bizde aşk hep 5 harfti, Kur'an gibi, İslam gibi, Allah gibi ve vatan gibi. Yani inancımız tam olduğu sürece her şeyin üstünden gelebileceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu. Nisa Koç da Ayşe Bülbül'e güzel yürekli bir çocuk yetiştirdiği için teşekkür ederek, bu vatanın evladı olduğu için gurur duyduğunu ifade etti. - "Şehit annesinin duruşunu biz öğrencilerimizin görmesini istedik" Projenin yürütücülerinden Çamlık İşitme Engelliler Ortaokulu Din Kültürü Öğretmeni Zübeyde Demirbaş ise projenin Çamlık İşitme Engelliler Ortaokulu ile Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi Ortaokul 7'nci sınıf öğrencileri arasında yürütüldüğünü söyledi.