"Değil apolet, tahtadan çivi sökemezsin"

Soylu, 24 Haziran'ın çok kritik bir seçim olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Her seçimde bunu söyleriz ama her seçimde doğru söyledik çünkü her seçim bizim için yeni bir boğum açmadır. Yeni bir düğümü kesmedir. Her seçimde bu millet bir şey kazandı. Şimdi attığı adımlardan daha yüksek bir adım atıyor bir daha geri dönmemek üzere. Bizim çektiklerimizi, bizden büyük nesillerin çektiklerini gençlerimiz bir daha çekmesin diye."

Türkiye'nin güçlü olması gerektiğini ve yeni sistemin ülkeyi güçlü yapacak bir sistem olduğunu dile getiren Soylu, "Biz doğru, hakkaniyetli, tertemiz bir yolun yolcularıyız. Bu kadar büyük felaketlerden nasıl kurtulduk? FETÖ'den, 17-25 Aralık'tan, 6-7 Ekim'den, 15 Temmuz hain darbe girişiminden... Muhakkak liderimizin cesareti ve feraseti sayesinde. Muhakkak milletimizin çıplak elleriyle yaptığı mücadele sayesinde." dedi.

-"Avrupa, Amerika bizden haz etmiyor"

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'nin büyük bir imtihandan geçtiğini vurgulayarak, "Türkiye'nin bu halinden çok rahatsız olanlar var. Hepsini tek tek biliyoruz. Avrupa, Amerika bizden haz etmiyor. Ama kimsenin bizden haz etmesini de beklemiyoruz. Biz güçlü, adaletli ve hakkaniyetli olmak zorundayız. Kendi değerlerimizden ayrılmamak zorundayız." ifadelerini kullandı.