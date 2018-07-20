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"Değirmenci nine" teknolojiye meydan okuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 12:13 | Son Güncelleme

Ordu'nun Gölköy ilçesinde su değirmeninin çarkını yarım asırdır döndüren 68 yaşındaki Fatma Çapan, kazandığı parayla 4 çocuk büyüttü - Fatma Çapan: - "Çok şükür bölgede değirmenin çarkının dönmesi için yeterli suyumuz var. Bu değirmenin çarkı döndüğü sürece işimizi sürdüreceğiz"

Ordu'nun Gölköy ilçesinde, yaklaşık yarım asırdır su değirmeni işleten 68 yaşındaki Fatma Çapan, kazandığı parayla ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Eşi inşaat işçisi olan Fatma Çapan, gününün büyük bölümünü Karagöz Mahallesi'ndeki tarihi su değirmeninde geçiriyor. Çevredeki 7-8 mahalleye hizmet veren Çapan, bölgede "Değirmenci nine" olarak tanınıyor.

Fatma Çapan, 50 yılı aşkın süredir değirmende çalıştığını söyledi.

Değirmenden kazandığı parayla ev ekonomisine katkı sunduğunu anlatan Fatma Çapan, "Ayrıca 4 çocuğumu da buradan elde ettiğim gelirle büyüttüm ve okuttum. Şimdi çocuklarım gurbette çeşitli yerlerde iş sahibi." dedi.

Çapan, günde ortalama 100-150 kilogram mısırı su değirmeninde öğüttüğünü belirterek, "Başkası taştan çıkartır ekmeğini, biz sudan çıkardık. Çok şükür bölgede değirmenin çarkının dönmesi için yeterli suyumuz var. Bu değirmenin çarkı döndüğü sürece işimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Birçok yerde elektrikli değirmenlerin çalıştığına işaret eden Çapan, "Biz buna rağmen işimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Çok şükür su değirmeninde öğütülen unun lezzeti bir başka olduğu için bize de yoğun ilgi gösteriliyor. Halimizden gayet memnunuz." ifadesini kullandı.

Su değirmenine mısır getiren vatandaşlar da Fatma Çapan'ın verdiği hizmetten memnun olduklarını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Gölköy ordu su değirmeni

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