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Dehşet çiftliğinde cinsel istismarın görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2018 07:46 | Son Güncelleme

Ataşehir Kayışdağı'nda yurttan kaçan bazı kızların 24 saat köpeklerle korunan bir kaz çiftliğinde tutulduğu bir annenin ihbarıyla ortaya çıktı. İstanbul polisi, ihbar sonrası iki ayrı adrese baskın düzenledi. Çiftlikte kızların silah tehdidiyle uğradığı cinsel istismarın görüntüleri ele geçirilirken, çiftlik sahibinin evinde zorla tutulan 17 yaşındaki H.K.K. kurtarıldı.

İstanbul'da yurttan kaçan bazı kızların Ataşehir Kayışdağı'ndaki bir kaz çiftliğinde tutulduğu ihbarı üzerine polis soruşturma başlattı. 24 saat köpeklerle korunan çiftliği bir süre gözetim altında tutan polis ekipleri, çiftliğe ve çiftlik sahibinin Ateşehir'deki adresine önceki gün eşzamanlı operasyon düzenledi.

3 pitbull ve 1 kangal cinsi köpeği bayıltarak çiftliğe giren polisler, kaz ve tavuklara bakan Afganistan uyruklu Sabur R.'yi gözaltına aldı. Çiftlikte yapılan aramada, küçük kızların cinsel istismara uğradığı videoları içeren CD'ler, 2 tabanca ve 180 mermi bulundu. Görüntülerdeki kızların 14-17 yaşındaki A.T., K.Ü., H.K.K ve A.U. olduğu anlaşıldı.

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YURDA GERİ DÖNDÜLER, KONUŞAMADILAR

Sabah'ta yer alan habere göre, çiftlik sahibi Abuzer Sayan'ın elinde cinsel istismar görüntüleri olduğu için kızlardan 3'ünün yurda geri döndüğü halde korktuğu ve konuşmadığı ortaya çıktı.

Ataşehir'de bir eve yapılan baskında da Abuzer Sayan gözaltına alınırken evde bulunan 17 yaşındaki H.K.K. adlı kız çocuğu kurtarıldı. Alıkonulan H.K.K.'nin annesinin ihbarı üzerine yakalanan Abuzer Sayan'ın, H.K.K.'yi de diğer kız çocukları gibi silahla korkuttuğu, görüntülerini ailelerine göndermekle tehdit ettiği tespit edildi.

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12 AYRI SUÇTAN SABIKALI ÇIKTI

1 çocuk babası Abuzer Sayan'ın eşinden boşandığı öğrenilirken, 'çocuk kaçırma ve alıkoyma' suçunun da aralarında olduğu 12 ayrı suçtan sabıkası olduğu ortaya çıktı. Mahkemeye sevk edilen Abuzer Sayan tutuklanırken çiftlik çalışanı Afganistanlı Sabur R. serbest bırakıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da gelişmeler üzerine açıklama yaparak "Çocuğumuz zorla tutulduğu yerden kurtarılmış ve kendisine uzman personelimiz tarafından gerekli psikososyal destek sağlanmıştır. Davanın ve bu olaya karışan şahsın en ağır cezaları almasının sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

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BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da konuyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Dehşet Çiftliği" başlıklı haberlerin yer aldığı belirtildi. Bakanlığa bağlı Çocuk Destek Merkezlerinde 5395 sayılı kanun uyarınca bakım kararı alınan çocuklara barınma, eğitim, tedavi ve sosyal rehabilitasyon hizmetleri verildiği kaydedilen açıklamada, kuruluşlardaki çocukların kanun gereği bakım hizmetleri sürdürülürken özgürlüklerinin kısıtlanmadığı ve belirlenen zamanlarda programlı bir şeklide kuruluş dışına izinli gönderildiği aktarıldı.

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"İZİN BİTİMİNDE DÖNMEYİNCE GÜVENLİK GÜÇLERİNE HABER VERİLDİ"

Açıklamada, adı geçen kuruluştan izinli ayrılan bir kız çocuğunun izin bitiminde kuruluşa dönmediğinin tespit edildiği ve ivedilikle kolluk güçlerine bildirimde bulunulduğu vurgulandı. Kolluk kuvvetleriyle iş birliği halinde bir operasyon gerçekleştirildiği, bakım kararı olan çocuğun tekrar kuruluşa alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ŞAHSIN EN AĞIR CEZAYI ALMASI İÇİN SONUNA KADAR TAKİP EDECEĞİZ"

"Çocuğumuza yönelik halihazırda bakım, rehabilitasyon ve sosyal destek hizmetleri sürdürülmektedir. Kuruluşlarımızda kalan diğer çocuklardan alınan bilgiler ve yapılan araştırmalar sonucunda Emniyet güçleri olaya karışan şahsın adresine baskın düzenlemiş ve bu kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Çocuğumuz zorla tutulduğu yerden kurtarılmış ve kendisine uzman personellerimiz tarafından gerekli psikososyal destek sağlanmıştır. Davanın ve bu olaya karışan şahsın en ağır cezaları almasının sonuna kadar takipçisi olacağız."

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Ataşehir çiftlik cinsel istismar tecavüz

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
direk asacaksınız bunu beslemek hainliktir bunu beslemek o tecavüz ettiği kızları hayal ederek uyumasıdır sıcacık koğuşta bunun hükmü dinimizce direk idamdır
Böyle pislikleri beslemeyin haram zıkkım olsun.idam edin lutfen.
12 ayrı suçtan sabıkalı . bu işi meslek edinmiş. serbest dolaşıyor. uyuşturucu kullandığı veya sattığı için Deniz Seki 3 yıl hapis yatı.
İdaaammm
İdammmm
tipe bak çay demle...
YA İDAM EDİLSİN YADA HALKIN ELİNE TESLİM EDİLSİN.. BİR SUÇLUYA NASIL YARDIM VE YATAKLIK ETMEK SUÇSA; DEVLETTE ŞU AN BUNU KORUYOR, SAKLIYOR, BESLİYOR.. NE FAYDASI VAR BUNUN.. AĞZINA DİNAMİTİ KOYUP PATLATIN.. TOPRAK BİLE BU ŞEREFSİZİ KABUL ETMEZKEN DEVLET BUNU NE SEBEPLE SAKLIYOR...
Bu sapığın 12 ayrı suçu var ve serbest !!! bunu serbest bırakan mekanizma ne ayaksın,,bu sapığın ortadan kalkması lazımdır.Asın gitsin.
Yanında çalışan o kadar kızdan bihaber miymiş? onu niye serbest bırakmışlar?
12 ayrı suçtan sabıkalı ve pislik dıaşrıda.yin serbest bırakılır yine birinin canlarını yakar.İyi halden cezadayı da az alır.Burası suç cenneti Türkiye.bu ülkeyi bu hale getirenlerin elleri kırılsın
NE CEZASI BUNLARI SADECE İDAM PAKLAR
Bu olaylara yıllar önce çıkarılan yasa ile kim müsaade etti acabaa!
3 gün sonra salarlar bu mahluk sapıkları
Ciftlikte calisan afgan uyruklu serbest biralilan sahsin ismini gizlemissiniz normal olarak,ama fotografini koymussunuz,bu mu habercilik?
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