Dehşet çiftliğinde cinsel istismarın görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da yurttan kaçan bazı kızların Ataşehir Kayışdağı'ndaki bir kaz çiftliğinde tutulduğu ihbarı üzerine polis soruşturma başlattı. 24 saat köpeklerle korunan çiftliği bir süre gözetim altında tutan polis ekipleri, çiftliğe ve çiftlik sahibinin Ateşehir'deki adresine önceki gün eşzamanlı operasyon düzenledi.

3 pitbull ve 1 kangal cinsi köpeği bayıltarak çiftliğe giren polisler, kaz ve tavuklara bakan Afganistan uyruklu Sabur R.'yi gözaltına aldı. Çiftlikte yapılan aramada, küçük kızların cinsel istismara uğradığı videoları içeren CD'ler, 2 tabanca ve 180 mermi bulundu. Görüntülerdeki kızların 14-17 yaşındaki A.T., K.Ü., H.K.K ve A.U. olduğu anlaşıldı.

YURDA GERİ DÖNDÜLER, KONUŞAMADILAR



Sabah'ta yer alan habere göre, çiftlik sahibi Abuzer Sayan'ın elinde cinsel istismar görüntüleri olduğu için kızlardan 3'ünün yurda geri döndüğü halde korktuğu ve konuşmadığı ortaya çıktı.

Ataşehir'de bir eve yapılan baskında da Abuzer Sayan gözaltına alınırken evde bulunan 17 yaşındaki H.K.K. adlı kız çocuğu kurtarıldı. Alıkonulan H.K.K.'nin annesinin ihbarı üzerine yakalanan Abuzer Sayan'ın, H.K.K.'yi de diğer kız çocukları gibi silahla korkuttuğu, görüntülerini ailelerine göndermekle tehdit ettiği tespit edildi.