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Dehşet çiftliğinde kan donduran ifadeler: Yanlış yapan ölür

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2018 06:16 | Son Güncelleme

İstanbul Kayışdağı’ndaki kaz çiftliğinde yaşanan kız çocuklarına cinsel istismar vakasında anlatılanlar kan donduruyor. Kızlar, çiftlik sahibi Abuzer Sayan’ın “Yanlış yaparsanız öldürürüm” diyerek silah tehdidiyle ilişkiye zorladığını söyledi. Bir mağdur, “Sayan’ın kızının evinde de oldu” dedi.

'Dehşet Çiftliği’yle ilgili soruşturma derinleştirildi. Hem tutuklanan çiftlik sahibi, hem de kız çocuklarının emniyet ve adliyedeki ifadeleri ortaya çıktı. Kız çocukları, tehditle cinsel istismara maruz kaldıklarını anlattı, çiftlik sahibi Abuzer Sayan ise “Sokakta kalmamaları amacıyla yanımda kalmalarına izin verdim” deyip iddiaları reddetti.

‘KIZININ EVİNDE DE İSTİSMAR’

Mağdurlardan 17 yaşındaki bir kız emniyetteki ifadesinde, Sayan’ın çiftlikte yurttan kaçan çocukları zorla tuttuğu, istismar ettiği, çiftliğin her yerinde kameralar ve silah olduğunu anlattı. Kamera görüntüleriyle tehdit edildiğini anlatan mağdur “Çiftliğin bahçesinde ateş ettirdikten sonra verdiği mermileri alıp, ‘yanlış yaparsanız birini öldürüp olay yerinde bu mermileri bırakırım’ diye bizi tehdit etti” dedi.

17 yaşındaki bir başka kız çocuğu ise zorla tutulduğu çiftlikte Abuzer Sayan’ın kendisini başka biriyle cinsel ilişkiye zorladığını öne sürdü.

Gazete Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre; görüntüleri kameraya kaydedip sosyal medyada yayınlamakla tehdit edildiğini anlatan kız, Sayan’ın kızına ait evde de kaldığını, orada da istismara uğradığını ifade etti.

İstanbul'da 'istismar çiftliği'İstanbul'da 'istismar çiftliği'

YARDIM ETMİŞ!

İki kız çocuğunun çiftliğe gidip ‘Kalacak yerimiz yok’ dediğini ve onlara yardım etmek istediğini öne süren zanlı Abuzer Sayan emniyet, savcılık ve mahkemedeki ifadelerinde suçlamaları reddetti. “Sokakta kalmamaları amacıyla yanımda konaklamalarına izin verdim” diyen Sayan şunları söyledi: “1 hafta kadar kaldılar. Onların temel ihtiyaçlarını karşılamak için bazen gittim. Sonra annelerine teslim ettim. 10-15 gün sonra 4 kişi yanıma geldiler. ‘Yurttan kaçtık, kalacak yerimiz yok’ deyip yurtta sıkıntı yaşadıklarını söylediler. 3-4 gün kaldılar. Çiftlikte de kamera sistemi yok. Tehdit ve şantaj yapmadım. Harçlık verip gönderdim.”

Bir kız çocuğunu, kızının Sancaktepe’de bulunan evine götürdüğünü kabul eden Sayan, şunları söyledi: “Burada 1 ay kaldı ama ben kalmadım. Kızıma sorduğumda çocuğun annesiyle konuştuğunu söyledi. Annesi beni aradı, gelip teslim aldı. Daha sonra annesi ve kızı çiftliğe geldi. Kalacak yerleri olmadığı için Ataşehir’de misafir ettim. 20 gün sonunda ayrıldılar. Kız geri döndü, annesinin kendisini satacağını söyledi. Sonra polis eve gelip kızı aldı. Beni kızım, anneleri veya bilmediğim kişiler şikâyet etmiş olabilir.”

5 AYRI SUÇLAMA

Abuzer Sayan, “ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “silahla tehdit”, “çocuğun cinsel istismarı” ve “şantaj” suçlarından tutuklandı.

EVİ DAHA ÖNCE DE BASILMIŞ

Tutuklanan Abuzer Sayan’ın Ataşehir’deki evine yapılan baskından önce Sultanbeyli’deki evinin de basıldığı, 2 kızın bulunduğu ortaya çıktı. Sayan bu olayla ilgili “2 kız çocuğu evimde bulundu. Avukatlarıma bu durumu anlattığımda yanlış yaptığımı, onları yurda götürmem gerektiğini söylediler. Kızlara yurda gitmelerini, iyiliğim karşısında zor durumda kalmak istemediğimi söyledim. Kendilerini gönderdim” dedi. Sayan, meraklı olduğu için de silah ve mermileri bulundurduğunu ileri sürdü.

Dehşet çiftliğinde cinsel istismarın görüntüleri ortaya çıktıDehşet çiftliğinde cinsel istismarın görüntüleri ortaya çıktı
Dehşet çiftliğinin sahibi kendini böyle savunduDehşet çiftliğinin sahibi kendini böyle savundu
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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Direk idam direk pislik temizlencek bu ülkede.
adam bütün evlerine yok Sultanbeyli yok Ataşehir. kız la doldurmuş,, kızlar madem zorla tutuluyor Muş neden 10 kez gitmişler
İDAM. İDAM.. İDAM...
Bir süre sonra serbest kalır ve daha güçlü şekilde devam eder.Hukuk böylelerini ısırmıyor nedense.Toplumdan uzaklaştırılmalı bu tür kişiler sınır dışı edilmesi vatandaşlıktan atılmalı
4 gündür aynı haber değiştirin artık bıktık
bıyıklar dan belli etmiyormu hangi partiye mensup biri olduğu şaşırmadım yani
yazdığn yoruma dikkat et bıyıkla neyi ima ediyorsun bu alacağı bir yerlere yamama
Bu tipsiz ağırlaştırılmış müebbet yemese yazıklar olsun derim..Hakimler empati kurun biraz o çocuklar sizin çocuğunuz ola idi bu tipsize ne yapardınız.
ADALETTT LAZIM YANİ İDAMMM
idam böylesine şart
Sayın yetkililer ..! Bahse konu malum şahsın Adana kürkçüler ceza evine naklini ivedilik ile gerçekleştiriniz..!
Türkiyedeki bütün çiftlikler kapatılsın. Zaten bu çiftlikler böyle.. Hadi bakalım tröller neredesiniz.. Söz konusu imamhatip olunca orada bir müstahtemin yaptığı kişisel suçu hemen tüm imamhatiplere ve müslümanlara hükümete yıkıyorsunuz. Hadi çiftlikleri de kapatılım diyinsene..
Çiftliğin kapısında kaçan kızlara yardım edilirmi yazıyorda bu kızlar kapısına gelip biz kaçtık yardım edin diyorlar kızlar seni nasıl buluyor sen kızları nasıl buldun bence daha çok kişiler vardır bu işin içinde Allah evlatlarımızı kötü insanlardan korusun
Çiftlik dediği yere bak! teneke laylon gecekondu....
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