Dehşet çiftliğinde kan donduran ifadeler: Yanlış yapan ölür

'Dehşet Çiftliği’yle ilgili soruşturma derinleştirildi. Hem tutuklanan çiftlik sahibi, hem de kız çocuklarının emniyet ve adliyedeki ifadeleri ortaya çıktı. Kız çocukları, tehditle cinsel istismara maruz kaldıklarını anlattı, çiftlik sahibi Abuzer Sayan ise “Sokakta kalmamaları amacıyla yanımda kalmalarına izin verdim” deyip iddiaları reddetti.

‘KIZININ EVİNDE DE İSTİSMAR’

Mağdurlardan 17 yaşındaki bir kız emniyetteki ifadesinde, Sayan’ın çiftlikte yurttan kaçan çocukları zorla tuttuğu, istismar ettiği, çiftliğin her yerinde kameralar ve silah olduğunu anlattı. Kamera görüntüleriyle tehdit edildiğini anlatan mağdur “Çiftliğin bahçesinde ateş ettirdikten sonra verdiği mermileri alıp, ‘yanlış yaparsanız birini öldürüp olay yerinde bu mermileri bırakırım’ diye bizi tehdit etti” dedi.

17 yaşındaki bir başka kız çocuğu ise zorla tutulduğu çiftlikte Abuzer Sayan’ın kendisini başka biriyle cinsel ilişkiye zorladığını öne sürdü.

Gazete Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre; görüntüleri kameraya kaydedip sosyal medyada yayınlamakla tehdit edildiğini anlatan kız, Sayan’ın kızına ait evde de kaldığını, orada da istismara uğradığını ifade etti.