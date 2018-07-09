"Dehşet Yolu" 13 Temmuz'da izleyiciyle buluşacak

İSTANBUL (AA) - Korku filmi sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen "Dehşet Yolu", 13 Temmuz'da vizyona girecek.

Yönetmenliğini "Midnight Meat Train" ve "Versus" filmleriyle adından söz ettiren Ryuhei Kitamura'nın üstlendiği filmde, Kelly Connaire, Stephanie Pearson, Rod Hernandez – Farella, Anthony Kirlew, Alexa Yeames ve ödüllü oyuncu Jason Tobias rol aldı.

Senaryosunu da Kitamura'nın kaleme aldığı filmin konusu şöyle:

"Bir arabaya doluşup geziye çıkan altı üniversite öğrencisi, arabanın lastiklerinden birinin patlaması sonucu ıssız bir yerde yolda kalır. Hayatta kalmak için zorlu bir mücadelenin başlangıcında olduklarından henüz habersiz olan gençler, lastiği değiştirmek için arabadan indiklerinde bunun aslında bir kaza olmadığını anlar. Aniden üzerlerine kurşunlar yağan 6 genç, kimsenin olmadığı, telefonların çekmediği bir yerde, kendilerini gizemli, acımasız bir keskin nişancı tarafından kuşatılmış halde bulur ve yardıma muhtaç bir halde başka bir aracın gelmesi için dua eder."

Toronto, Sitges, Busan gibi önemli uluslararası film festivallerinde gösterime giren filmin yapımcılığını Ko Mori üstlendi.

