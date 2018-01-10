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Dehşete düşüren olay! Yola savruldular

GÜNCEL HABERLERİ | 10.01.2018 23:23 | Son Güncelleme 29 dakika önce

Bursa'da kamyonun açık unutulan damperi köprüye çarptı, aracın ön camından yola fırlayan 3 kişi yaralandı.

Dehşete düşüren olay! Yola savruldular

Edinilen bilgiye göre Gemlik istikametinden gelmekte olan ve damperi açık unutulduğu iddia edilen Sezgin D.’nin (42) kullandığı 11 SK 364 plakalı hafriyat kamyonu, İznik-Gemlik yol ayrımında bulunan köprüye çarptı. Kazanın şiddeti ile sürücü Sezgin D., yanında oturan Hüseyin D.(47) ve Mustafa T. kamyonun ön camında fırlayarak yola savruldu.

BİRİNİN DURUMU CİDDİ

Kaza yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Sezgin D., Hüseyin D. Yenişehir Devlet Hastanesine, Mustafa T. ise İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Sezgin D., beyin travması nedeniyle Bursa’ya sevk oldu. Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa kamyon köprü Kaza Damper

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Damperi açık unutulmuşmuş. Düpedüz yalan. Bu işi bilerek yapıyorlar. Bilerek açık bırakıp köprüye çarpıyorlar. insanlar zıvanadan çıktı artık. Geçen yine buna benzer bir haber vardı.
iyi olmuş hiç üzülmedim
CAN ALMADAN GEBERSE İYİYMİŞ. BU NASIL TIR ŞOFÖRLÜĞÜ...? KAÇINCI BU...? MEMLEKET BU ÇANAVARLARA MI KALDI?
körmüsünüz dikiz aynaya hiçmi bakmazsınız illa millete zararmı vereceksiniz kendiniz buldunuz yaptığınız dan
damperli kamyon eski model demek ki, yoksa o köprü yıkılırdı.
takmassan kemeri ucarsin yola,kemer takmayanlara tibbi yardim iptal edilsin yada sigorta odemesi yapilmasin arti hastane masraflarini kendisi odesin
Kafaya koydum damper ikaz lambası yapacam!Köşeyi döncem.Demekki hiç bir kamyonda yok...
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