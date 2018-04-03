Deizm nedir? Deist kime denir?

İmam Hatip okulları ile ilgili bir raporda çocukların Deizm'e kaydına dair ifade bu inanca karşı merak uyandırdı. Haberi görenler Deizm nedir, deistler neye inanır merak ediyorlar. İşte özetle tek tanrıya inanan ama kutsal kitapları ve peygamberleri reddeden Deizm inancı ile ilgili detaylar ve merak edilenler...

DEİZM NEDİR?

Deizm veya Yaradancılık Deizm genel olarak Dünya'ya veya Evren'in işleyişine müdahale etmeyen tek tanrı olduğuna inanır. Ayrıca mantık ve doğal dünyaya dair gözlemlerin kaynağını oluşturduğu; dinsel bilgiye dolaysız biçimde sadece akıl yoluyla ulaşılabileceği ilkesini esas alır, bu sebeple vahiy ve esine dayalı tüm inanış biçimlerini reddeder.

Kehanetlerin, mucizelerin, dinsel dogmaların, demagojilerin ve kaynağı ilahi ilan edilen dinlerin reddinden dolayı peygamberler, kutsal kitaplar, sevap, günâh, ibâdet, dua, vahiy, melek, cin, şeytan, cennet, cehennem, ahiret ve kader gibi kavramların bu inanışta yeri yoktur.

Belirli bir öncüsü, merkezi bulunmaması sebebiyle deizmde ihtiyaç duyulan tek şey sağduyulu olmak ve her şeyi akıl süzgecinden geçirmektir.