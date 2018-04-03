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Deizm nedir? Deist kime denir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 17:46 | Son Güncelleme

İmam Hatip raporu ile gündeme gelen Deizm merak uyandırdı. Deizm ya da diğer adıyla Yaradancılık nedir? Deist kime denir? İşte Deizm inancı ile ilgili merak edilenler.

Deizm nedir? Deist kime denir?

İmam Hatip okulları ile ilgili bir raporda çocukların Deizm'e kaydına dair ifade bu inanca karşı merak uyandırdı. Haberi görenler Deizm nedir, deistler neye inanır merak ediyorlar. İşte özetle tek tanrıya inanan ama kutsal kitapları ve peygamberleri reddeden Deizm inancı ile ilgili detaylar ve merak edilenler...

DEİZM NEDİR?

Deizm veya Yaradancılık Deizm genel olarak Dünya'ya veya Evren'in işleyişine müdahale etmeyen tek tanrı olduğuna inanır. Ayrıca mantık ve doğal dünyaya dair gözlemlerin kaynağını oluşturduğu; dinsel bilgiye dolaysız biçimde sadece akıl yoluyla ulaşılabileceği ilkesini esas alır, bu sebeple vahiy ve esine dayalı tüm inanış biçimlerini reddeder.

Kehanetlerin, mucizelerin, dinsel dogmaların, demagojilerin ve kaynağı ilahi ilan edilen dinlerin reddinden dolayı peygamberler, kutsal kitaplar, sevap, günâh, ibâdet, dua, vahiy, melek, cin, şeytan, cennet, cehennem, ahiret ve kader gibi kavramların bu inanışta yeri yoktur.

Belirli bir öncüsü, merkezi bulunmaması sebebiyle deizmde ihtiyaç duyulan tek şey sağduyulu olmak ve her şeyi akıl süzgecinden geçirmektir.

DEİST KİME DENİR?

İnanışın tanımlanmasında kullanılan doğal din ya da doğal inanç kavramları, hiçbir aracı olmaksızın sadece akıl yoluyla kavranabilecek yalın bir Tanrı inancını belirtir. Bu inancı benimseyen kişiye Deist denir.

Deistler genellikle evreni Tanrı tarafından tasarlanan, hareketi başlatılan; dışarıdan müdahale olmadan doğa kanunlarına uygun şekilde işleyen bir bütünlük olarak görme eğilimindedir.

DEİZM KAVRAMININ ORTAYA ÇIKIŞI

Deizm kavramı ilk olarak 17. yüzyılda özellikle İngiltere’de kullanılmaya başlanmıştır.[8] Deist kavramı yazılı olarak belki de ilk kez Piere Viret'in İnanç ve İncil Öğretisi Eğitimi (Instruction Chrétienne en la doctrine de la foi et de l'Évangile) adlı 1564 tarihli yapıtında kullanılmış olup; Pierre Bayle'nin Tarih ve Eleştiri Sözlüğü adlı yapıtında Piere Viret maddesinde ilgili bölüm yeniden basılmıştır. Terim Lâtince Tanrı anlamındaki Déus sözcüğünden türetilmiş ve özgür düşüncelilerin Tanrı inancını belirtmede kullanılmıştır.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Deist değilim ama bizim bazı şarlatan din yorumcu, hoca v.s. tipler yüzünden beni de Deist yapacaklar. Bir sürü yalan, uydurma hikaye ile işi sulandırıyorlar.
Tüm dinler karanlık İslamiyet zifiri zindan Yaşasın Deizm
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