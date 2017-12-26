HABER

Dekan olunca eşi, oğlu ve kardeşini üniversitede işe aldı

GÜNCEL HABERLERİ | 26.12.2017 10:59 | Son Güncelleme 3 saat önce

Bürokraside eş dost akraba atamalarına bir yenisi de Konya'da eklendi. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatansev, dekan olunca erkek kardeşi, oğlu ve eşini aynı üniversitede işe aldı. Vatansev ’in işe aldığı kardeşinin başvuru yapan 6 aday arasında 4. sırada olması dikkat çekti. Dekan, uzman doktor eşini de Yard. Doç. olarak atadı.

Cumhuriyet'in haberine göre, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatansev’in, dekan olmasının ardından erkek kardeşi, oğlu ve eşinin aynı üniversitede işe alındığı ortaya çıktı.

Celalettin Vatansev, 2015 Nisan ayında Meram Tıp Fakültesi Dekanlığına atandı. Vatansev’in dekan olmasının ardından ilk olarak kardeşi Hakan Vatansev, Konya merkezde bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’ne öğretim görevlisi olarak alındı. Üniversiteye başvuran 6 aday arasında ALES sıralamasında 72 puanla 4. sırada yer alan Vatansev’in, üniversitenin yaptığı sınavda ise rakiplerini geçmesi dikkat çekti. Vatansev’in önündeki isimler 26-45 puan aralığında alırken, kendisi 76 puan alarak öğretim görevlisi olarak üniversiteye giren tek kişi oldu. Vatansev’in lisans mezuniyet notunun da 6 aday arasında 5. sırada yer alması, atama konusunda şüphe uyandırdı.

Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan ve özel bir şirkette çalışan oğlu Ali Esad Vatansev ise Kasım 2016’da Necmettin Erbakan Üniversitesi inşaat ve Yapı Daire Başkanlığı’nda İnşaat mühendisi olarak işe başladı.

Dekan Celalettin Vatansev’in Konya’da özel bir hastanede çalışan eşi, Uzman Dr. Hülya Vatansev, 2017 Kasım ayında Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’na Yard. Doç. Dr. olarak atandı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Celalettin Vatansev

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Sandal son kez konuştu: 'Emina benim için...'

Mustafa Sandal son kez konuştu: 'Emina benim için...'

ABD, Kudüs'ün intikamını almaya başladı! İşte ilk adım

ABD, Kudüs'ün intikamını almaya başladı! İşte ilk adım

Söz'de ağlatan final! Agah Yavuz'un babası çıktı oğlunu bıçakladı!

Söz'de ağlatan final! Agah Yavuz'un babası çıktı oğlunu bıçakladı!

Son dakika! Rusya resmen ilan etti: Suriye'ye kalıcı olarak yerleşeceğiz!

Son dakika! Rusya resmen ilan etti: Suriye'ye kalıcı olarak yerleşeceğiz!

Samuel Eto'o Fenerbahçe'yi açıkladı

Samuel Eto'o Fenerbahçe'yi açıkladı

İşte Erdoğan'ın istediği Afrika'daki ada

İşte Erdoğan'ın istediği Afrika'daki ada

Okuyucu Yorumları 39 yorum
şaşırdıkmı, hayırrrr
Ülkenin her karışında torpil var
yuhh utanmazlarr
şayet doğruysa ???? OSMANLI da böylerinin yüzünden çöküşe geçmişti
Üniversiteler eş dost takım taallükat limited şirketi olalı 37 sene oldu ama özellikle son 15 yılda kurulanlar aşiret gibi, rektörlüğe gelen hemşerilerini tamamen dolduruyor, kariyer, liyakat, bilimsel araştırma, eğitim, arge yok, film fırıldak, Bizans entrikaları çok. Bu üniversite yapısından ar ge araştırma geliştirme bekleyen, ortaöğretim dahil bu tip okulların Türkiye'yi muasır bilim ve teknoloji seviyesine ulaştırmasını bekleyen saflar halen var mı acaba? Ülkenin başındaki yöneticilerin seviyesine bakıp, üniversiteler bu zihin yapısının atadığı rektörlerden bilim yapmalarını beklemek mi..
ahirette bunların hesabını veremeyeceksiniz ki inancınız olsa böyle yaparmısınız oda soru işareti yha iyice çayıra cevirdiniz devleti önceden gizli saklı olurdu artık göstere göstere oluyor yinede sürüde tepki yok
ooohhh alın lan alın firsat varken yiyin güzel ülkemin paralarını. hak ediyorsunuz bu millet böyle olduğu sürece.
ne allahtan korkma ne kuldan utanma var.o işi bilgisiyle kardeşinden daha çok hak eden biri yerine düzenbazlıkla kardeşine vermeyi nasıl içinize sindiriyorsunuz,nasıl içiniz rahat ediyor hak edenin kul hakkını yemeye utanmıyor musunuz.en içten dileklerimle söylüyorum burnunuzdan gelsin,ne yaptığınız işin ne aldığınız paranın hayrını görmeyin işşallah
türkiyeye gelen yabancının hiç anlamadığı söz , bal tutan parmağını yalar ,oysa biz türklerin en iyi bildiği konu. işte aramızdaki fark.
ne yedik ama. yanlız iyi yedik haa..
Adamlar Müslüman. ".Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder; çirkin şeyleri fenalık ve azgınlığı da yasaklar.O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor"ayetini alıp,kendilerine göre yorumlayıp,atama yaparak sevaba giriyorlar!
fetöcülerimi soksaydı yada chpli olanımı sokacaktı hayırdır işin hakkını verebiliyormu veremiyormu işe alınacaklar kriteri tutuyormu tutmuyor mu akrabalarını işe aldı diyenler chp ye baksın kadrolaşmaya baksın 150 bin kişi soktunuz agzımızı actıkmı 2 adam almış agzınızı açıyonuz
insaflıymış sayın dekan... 3 kişilik kontenjan kullanmış... :-)
tam AKPARTİLİ MÜSLÜMAN tiplemesi
bu yapılanların artık suyu çıkmaya başladı bi yandan da düşünmüyor değilim acaba adamın yerinde olsam bende yakın çevreme güzellik yaparmıydım ??? galiba yapardım bu dekana haklısın demek içimden gelmiyor ama bu ülkede düzen böyle oldukça dekan haklı diyecek bişey yok
Ulan hepiniz mi işsizdiniz? Adam dekan olmasa ailecek açlıktan ölürmüş bunlar
Kur’an-ı kerimde ve hadis-i şeriflerde, işlerin ehli olana yani layık olduğu kimselere verilmesi emrediliyor. Görev yerlerinin emanet olduğu, bu emanetlere riayet edilmesi, uyulması emredilmektedir. Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki: (Allah size, mutlaka emanetleri [işleri] ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle davranmanızı emreder.) [Nisa 58] Bir işi yaparken de aralarında istişare ettikleri, birbirine danışarak yaptıkları bildiriliyor. (Şura 38) (İş ehli olmayana [layık olmayana] tevdi edildiği [verildiği] zaman, kıyameti bekle.) [Buhari]
Prof olmanın en kolay olduğu ülke bizim ülke harhalde önüne gelen prof öyle olunca da bu işler hiç bitmez bütün sülalesini alır işe yakında
AİLE ÇİFTLİĞİ...
@kpds2003 BÜYÜKBAŞ BUNLAR DİON YANİ.
İKTİDARDA PROF OLMAYANLARI ZAMANINDAN ÖNCE PROF YAPIP REKTÖR ATADI HEMDE İKİ DÖNEM AZ OY ALMASINA RAĞMEN SONRA DA FETOCÜ DİYE İÇERİ TIKTI ALIŞIĞIZ BİZ KENDİMİZDEN OLUNCA SESİMİZ CIKMAZ BAŞKASI OLUNCA BAĞIRIRIZ BURDA BARİ ADİL OLUN YA HEPSİNE BAĞIRIN YADA SUSUN
ilerde de yedi sülalesini işe alır sonrada adaletliyiz derler sizin adaletinize
Yok artıkk...
arkadaşlar size soruyorum hakkınızı bu kadar yiyen din tüccarlığı adı altında haram tecavüz yolsuzluk her şeyi gözünüzün içine baka baka yapıyorlar yine mi anlamıyormusunuz tamam hepsi birbirinden beter eskiden de yapılıyordu bu kadar ortalığa dökülmüyor du ama bunlar hep bizim hakkımızı yiyorlar nereye kadar yazık ya bu kadar insan resmen karın tokluğuna çalışıyor hiç mi kul hakkından korkuyorlar
MAKAMLAR BESLENME YERİNE DÖNDÜ REZİL ÜLKEDE .
Bilim ilim irfan = baldız kayin enişte dünür ana bacı salla gitsin
Adamın işi yarıda kalacak herhalde, daha yeğenleri, yengeleri, dayıları, amcaları, halaları, komşu çocukları, köprüde değdirdikleri vardı... Daha adam yolun başındaymış...
her cuma ne diyor imam kardeşlerimiz.AKRABAYI KORUYUP KOLLAYACAKSIN.durmak yokk yolaa devammm
Bu cuma bu gariban profösörümüz için yardım toplayalım. bu kardeşimiz açtır doymamıştır...
KARDEŞİNİN OĞLUNUN VE EŞİNİN NE ÖZELLİĞİ VARMIŞ Kİ İŞE ALMIŞ
yakışır. siz böyle devam edin. ben dürüst olduğum sürece sürünmeye devam edecem
RTE nin baskısı ile istifa eden başkanların yerine ATAMA ile gelenler başladılar şöyle demeye.İşte bakın bu projeleri iptal ediyoruz.İşte başkanlar şunları şunları fahiş yaptılar.YOLSUZLUKLARI deşifre ederken utanmadan AKP li dün EMRET BAŞKANIM dediği kişiler olduklarını.
Bu haberleri arşivleyin Osmanlı devleti nasıl battı diye soran olursa işte böyle diye gösterirsiniz. Türkiye şu anda 19. Yy Osmanlı dönemini yaşıyor tabi hızlandırılmış olarak. 20.Yy Osmanlısına az kaldı beyler uyanık olalım ey devlet büyükleri siz kaptan köşkünde olunca kurtulmuyorsunuz gemi batarsa hepimiz bozuluruz en fazla beş dakika fazla yaşarsınız artık bu gidişe dur deyin oylar azalmaz aksine artar hem de çıkar oyu değil gerçek gönülden oylar gelir.
Ne demişti Sn.Erdoğan bu zihniyetin altı ibadet,ortası ticaret,üstü ihanet.Bu efendi şu anda orta katta ticaret yapıyor,doyduktan sonra üst kata çıkacak.Erdoğanı tebrik ederim hiç olmazsa doğruları çekinmeden söylüyor.
İSLAM DİNİ ADALET-HAK-HUKUK DİNİDİR. Hanedanlık kurma sevdasındaki SİYASAL İSLAMCI SAPKINLARIN yaptıklarına bakıp samimi müslümanları incitmeyiniz. Zira başta AKP iktidarı olmak üzere bu sapkınlar ne yazıkki ne ALLAH dan korkar ne de KUL dan utanız oldular.Tüm perdeleri yırttılar.GÖRÜNEN GERÇEKLER YOLSUZLUK-HAKSIZLIK VE HIRSIZLIKLARI.
bu ne abicim ya....
bu adamı atın işten .... hadsizz
Gotur mali devletin mali deniz ... bu gunler de bitecek bakalim torpilciler o zaman ne olacak?
Akepeliler kul hakkı yemeyi çok severler
Diğer Haberler
Diyarbakır'da Bitcoin operasyonu! Evde fabrika kadar elektrik tüketilince...

Diyarbakır'da Bitcoin operasyonu! Evde fabrika kadar elektrik tüketilince...

Adil Öksüz operasyonu! Darbe girişiminden 4 ay önce...

Adil Öksüz operasyonu! Darbe girişiminden 4 ay önce...

Kocasının ortağına böyle saldırdı! Korkudan kimse yaklaşamadı...

Kocasının ortağına böyle saldırdı! Korkudan kimse yaklaşamadı...

Son dakika! Savcılık, Tuzla'da paniğe neden olan koku ile ilgili soruşturma başlattı

Son dakika! Savcılık, Tuzla'da paniğe neden olan koku ile ilgili soruşturma başlattı

Mehmetçik 'Küçük Kandil'in zirvesine üs kurdu!

Mehmetçik 'Küçük Kandil'in zirvesine üs kurdu!

Teröristlerin ilginç yöntemi! 9 ayrı işaret parmağı izi bulundu

Teröristlerin ilginç yöntemi! 9 ayrı işaret parmağı izi bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.