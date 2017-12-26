Dekan olunca eşi, oğlu ve kardeşini üniversitede işe aldı

Cumhuriyet'in haberine göre, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatansev’in, dekan olmasının ardından erkek kardeşi, oğlu ve eşinin aynı üniversitede işe alındığı ortaya çıktı.

Celalettin Vatansev, 2015 Nisan ayında Meram Tıp Fakültesi Dekanlığına atandı. Vatansev’in dekan olmasının ardından ilk olarak kardeşi Hakan Vatansev, Konya merkezde bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’ne öğretim görevlisi olarak alındı. Üniversiteye başvuran 6 aday arasında ALES sıralamasında 72 puanla 4. sırada yer alan Vatansev’in, üniversitenin yaptığı sınavda ise rakiplerini geçmesi dikkat çekti. Vatansev’in önündeki isimler 26-45 puan aralığında alırken, kendisi 76 puan alarak öğretim görevlisi olarak üniversiteye giren tek kişi oldu. Vatansev’in lisans mezuniyet notunun da 6 aday arasında 5. sırada yer alması, atama konusunda şüphe uyandırdı.

Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan ve özel bir şirkette çalışan oğlu Ali Esad Vatansev ise Kasım 2016’da Necmettin Erbakan Üniversitesi inşaat ve Yapı Daire Başkanlığı’nda İnşaat mühendisi olarak işe başladı.

Dekan Celalettin Vatansev’in Konya’da özel bir hastanede çalışan eşi, Uzman Dr. Hülya Vatansev, 2017 Kasım ayında Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’na Yard. Doç. Dr. olarak atandı.