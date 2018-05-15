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'Deli Mehmet' rüzgarı, sörf sezonunu başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 10:29 | Son Güncelleme

 DÜNYA üzerinde ilk üç kitesurf (uçurtma sörfü) merkezinden biri olan Gökova Körfezi'nin Akçapınar Sahili, 'Deli Mehmet" olarak bilinen rüzgarın esmesiyle adrenalin tutkunlarının akınına uğradı.

'Deli Mehmet' rüzgarı, sörf sezonunu başlattı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- DÜNYA üzerinde ilk üç kitesurf (uçurtma sörfü) merkezinden biri olan Gökova Körfezi'nin Akçapınar Sahili, 'Deli Mehmet" olarak bilinen rüzgarın esmesiyle adrenalin tutkunlarının akınına uğradı.
Brezilya ve Dominik Cumhuriyeti'nden sonra Muğla'nın Ula ilçesi Akçapınar Mahallesi'ndeki üçüncü kitesurf merkezi olan Akçapınar Plajı, farklı heyecan arayanların buluşma noktası oldu. Yapılaşmadan uzak, 150 metre uzunluğunda bel hizasına kadar gelen sığ bölüme sahip, denize doğru giren 3.5 kilometrelik plaj, özellikle kitesurf öğrenmek ve pratik yapmak isteyenler için büyük kolaylık sağlıyor. 3 azmağın beslediği temiz suyuyla dikkati çeken ve dibi tamamen kumluk olup, ayakkabı giymeden kitesurf yapma olanağı bulunan plaj, bu özeliği ile de kitesurf tutkunlarının ilk adresi oluyor. Nisan ayının ilk haftalarında esmeye başlayan haziran- temmuz- ağustos ve eylül aylarında zirveye çıkan ve ekim ayının sonu itibariyle sona eren rüzgar, Akçapınar Plajı'nı kitesurf tutkunları için cazip kılıyor. Termal rüzgar, havanın ısınması ile saat 11.00'de esmeye başlıyor ve saat 18.00-19.00 aralığında sona eriyor. Gün içerisinde farklı şiddette esen termal rüzgarın başlangıç seviyesinden pro-seviyeye kadar kiteboardçular için uygun olması da 7 aylık süreçte rüzgarsız günü neredeyse yok denecek kadar az olan plajı, tercih sebebi yapıyor.
​7 yıldır kitesurf eğitmenliği yapan Kitebase Gökova Okulu'nun sahibi Kıvanç Gedikali, "Uçurtma ile sağlanan rüzgar kontrolüne dayalı bir board sporu olan kiteboard, popülerliğini her geçen gün arttırarak son yılların yükselen trend spor dalı oldu. Bir güç sporu gibi gözükse de bele bağlı olan trapez sayesinde vücut ağırlığınızla gücü dengeleyip, direksiyon görevi gören bar ile rüzgarı, ayağınızdaki board ile de su üzerinde sürüşü konrtol edebildiğiniz bir denge sporudur. Herhangi bir spor altyapısına gerek olmadan, otuz kilogram üzeri tüm çocuklar ve her yaştaki bireyler tarafından rahatça yapılabilen kiteboard, rutin şehir hayatından uzaklaşıp rahatlamak isteyen doğa ve spor severler tarafından tercih edilmektedir. Akçapınar dünya üzerinde uçurtma sörfü yapılabilecek ilk üç merkezden biri. Diğer ikisi Brezilya ve Dominik Cumhuriyeti'nde bulunuyor. Rüzgarın stabil, suyun sığ olması, öğrenmeyi, bordu kontrol etmeyi kolaylaştırıyor" dedi.
Gedikali, kiteboardın bir denge sporu olduğunu belirterek, "Çocuklar için 30 kilogram üstü, yetişkinler için ise herhangi spor altyapısı gerektirmeden herkes bu sporu kolayca öğrenebilir. İlk defa kiteboard deneyecek olanlar için başlangıç eğitimlerine katılmaları gerekmektedir. 3 gün süren başlangıç eğitimi sonrasında kişisel beceriye bağlı olarak kişi, eğitimde öğrendiklerini kendi başına malzeme kiralayarak deneyebilir hale gelebilir, ya da board sonrası eğitimlere katılarak sürüş yeteneklerini geliştirirler" diye konuştu. Yörede bu aralar 'Deli Mehmet' olarak bilinen rüzgarın estiğini belirten Gedikali, kitesurf tutkunlarının bunu fırsata çevirip Akçapınar sahilini doldurduğunu kaydetti.
'DELİ MEHMET' RÜZGARI
Yörede anlatılanlara göre, 1970'li yıllarda bölgede yaşayan 'Mehmet' adlı bir balıkçı, rüzgarlı bir günde eşiyle tartışır ve arkadaşlarının engellemelerine rağmen eşinin dırdırından kurtulmak için denize açılır, bir daha geri dönmez. Teknesi günler sonra sahilde bulunur, cesedine ise ulaşılamaz. Bölgede yıl boyunca yaşanan rüzgara da o günden sonra 'Deli Mehmet' adı veriliyor.

FOTOĞRAFLI

'Deli Mehmet' rüzgarı, sörf sezonunu başlattı'Deli Mehmet' rüzgarı, sörf sezonunu başlattı'Deli Mehmet' rüzgarı, sörf sezonunu başlattı'Deli Mehmet' rüzgarı, sörf sezonunu başlattı

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