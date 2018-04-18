Delibaş’ın şahadet yıl dönümünde mevlidi şerif okutuldu

Kilis’in Elbeyli ilçesinde şehit polis memuru Abdullah Delibaş’ın şehadet yıl dönümü dolayısıyla Mevlidi Şerif okutuldu.
Van’da 18 Nisan 2016 yılında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli Abdullah Delibaş’ın çıkan çatışmada şehit olması nedeniyle Elbeyli İlçesine bağlı Mercanlı Köyünde Abdullah Delibaş’ın şehadet yıl dönümü dolayısıyla Ailesi tarafından düzenlen mevlidi şerif okutuldu. Mevlidi şerif ve düzenlenen programa Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Elbeyli Kaymakamı İbrahim Halil Toprak, Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş, daire amir ve müdürleri katıldı.
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