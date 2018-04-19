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Deligöz; “Yeni Türkiye’nin şahlanış tarihidir”

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 10:32 | Son Güncelleme

AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından dile getirilen ve daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, arasında gerçekleştirilen zirve sonucunda ortaya çıkan erken seçim hakkında görüşlerini dile getirdi.Konuyla ilgili yasal sürecin ve Yüksek Seçim Kurulu’nun da seçim hazırlıklarına başlayacağını belirten Milletvekili Deligöz, “Bildiğiniz üzere 16 Nisan 2017 referandum sonrası yeni sistemin seçim ile işlevsellik kazanacağı belirtilmişti.

Deligöz; “Yeni Türkiye’nin şahlanış tarihidir”

AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından dile getirilen ve daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, arasında gerçekleştirilen zirve sonucunda ortaya çıkan erken seçim hakkında görüşlerini dile getirdi.
Konuyla ilgili yasal sürecin ve Yüksek Seçim Kurulu’nun da seçim hazırlıklarına başlayacağını belirten Milletvekili Deligöz, “Bildiğiniz üzere 16 Nisan 2017 referandum sonrası yeni sistemin seçim ile işlevsellik kazanacağı belirtilmişti. Referandum sonrası normal seçim tarihi arasında oldukça uzun bir zaman dilimi vardı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, liderlik vasfını ortaya koyarak zamanı en erken dilime çekti ve ülkemizi bu belirsizlikten kurtarmak için çalışmalara başladı. Bahçeli’nin teklifi, Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve Bakanlarımız ile AK Parti MYK üyelerimiz ile yapılan istişareler sonucunda 24 Haziran 2018 tarihi uygun görülmüştür. Erken seçimin vatanımıza, milletimize ve AK Partimize hayırlı olmasını temenni ederim. Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi Türkiye hala 16 Nisan’dan sonra artık eski diye niteleyebileceğimiz sistemle yönetilmektedir. Yeni yönetim sistemine geçiş giderek aciliyet keşfetmeye başlamıştır. Bu nedenle 24 Haziran 2018 tarihi önümüzdeki belirsizliklerin aşılacağı bir tarihtir. 24 Haziran, Türk demokrasi tarihine geçecek özel bir gün olacaktır. 16 Nisan referandumunun tamamlayıcısı olup ülkemize demokraside çağ atlatacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin uygulanacağı yeni Türkiye ile geleceğe daha güçlü yürüyeceğiz. 24 Haziran 2018’in hayırlara vesile olmasını dilerim.” diye konuştu.

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