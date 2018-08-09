Delinatörlere zarar veren şüpheliler güvenlik kamerasında

Van'ın İpekyolu ilçesinde, yaya ile araç trafiğini ayırmada ve yönlendirme kullanılan delinatörlere zarar veren iki şüpheli, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, İpekyolu Belediyesi tarafından Ordu Caddesi'nde yola yerleştirilen delinatörlere iki şüpheli tarafından zarar verildi.

Bölgedeki bir güvenlik kamerasınca kaydedilen şüphelilerin görüntüleri, güvenlik güçlerine teslim edildi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmalar neticesinde şüphelilerin kimliklerinin tespit edilerek ifadelerinin alındığını söyledi.

Olayla ilgili hukuki sürecin devam ettiğini belirten Öztürk, "Yıllardır ihmal edilen Ordu Caddesi’nde başta bölge esnafı olmak üzere tüm vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçları doğrultusunda yürütülen çalışmalara yönelik bu olay kabul edilemez. Devletin tüm imkanlarını seferber ederek yaptığı çalışmalara zarar verenlerin gerekli cezaları almaları için tüm yasal hakları kullanacağız." dedi.